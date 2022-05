Slovenci domače SP končali z zmago nad Južno Korejo

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Ljubljani premagala Južno Korejo s 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Slovenci so tako dosegli četrto zmago na SP, že pred zadnjim dnem pa so osvojili prvo mesto na domačem prvenstvu in napredovali med elito za leto 2023.

Domače SP so Slovenci s tekmovalnim uspehom pravzaprav končali že v petek, ko so potrdili prvo mesto in napredovanje med elito. A za slovo od domačih navijačev so se želeli še enkrat pokazati v dobri izvedbi, zato tudi proti na tem prvenstvu ne najbolj prepričljivim Korejcem ni bilo popuščanja.

Na koncu je bil izid 4:1, kar pomeni, da je Slovenija prvenstvo končala s štirimi zmagami in razliko v zadetkih 22:5.

Že po nekaj minutah je bilo jasno, v katero smer bo šla tekma. Izbranci Matjaža Kopitarja so izpolnili obljubo in zaigrali resno, z lepimi potezami pa navduševali navijače v Tivoliju. Ti so, potem ko so bile tribune na uvodnih dveh tekmah napol prazne in so jih na tretji pomagali napolniti tudi madžarski pristaši, tokrat sami skoraj zapolnili kapaciteto osrednje ljubljanske hokejske dvorane in tako svojim igralcem pripravili tudi pravo vzdušje.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Južno Korejo, foto Grega Valančič/Sportida:

Na ledu so jim hokejisti vrnili z zadetki. Vratar Gašper Krošelj je bil v prvem delu praktično brez dela (razmerje v strelih v prvi tretjini 18-2), Korejci pa so bili v tem delu igre petkrat na klopi za kaznovane. Slovenci so izkoristili dva "power-playa", najprej je bil uspešen Mitja Robar, potem še Robert Sabolič, ob koncu prvega dela pa je Miha Verlič zadel še okvir vrat.

V nadaljevanju so vendarle do sape prišli tudi tekmeci. Nanizali so nekaj priložnosti, tudi Krošelj se je moral izkazati, dočakali so tudi prvo prednost igralca več in v tem obdobju zadeli okvir gola.

A ko je kazalo, da bi morda lahko prebujeni Korejci dosegli tudi kakšen zadetek, saj Slovenci v obdobjih, ko so prevladovali na ledu in pritiskali, niso bili učinkoviti, je spet udaril napad Saboliča. Natančno podajo Roka Tičarja pred vrata je spremenil v tretji gol in tako poskrbel za mirnejšo zadnjo tretjino.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V tej tretjini so domači brez posebnega naprezanja tekmo rutinsko pripeljali do konca. Bili so boljši, a Korejci so se borili za vsak plošček in tudi imeli svoje priložnosti. Njihove nalete je nekoliko zaustavil Tičar, ki je z natančnim strelom poskrbel za 4:0.

Domači reprezentanci pa ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene. Boljša igra korejskih hokejistov v drugi polovici dvoboja je nazadnje prinesla sadove tudi v obliki častnega zadetka, ki so ga dosegli v 56. minuti.

Na SP elitne skupine 2023 sta se uvrstili prvouvrščeni ekipi z ljubljanskega SP, Slovenija in Madžarska. V nižjo divizijo I (skupina B) pa je izpadla Romunija.