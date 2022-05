Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 19. uri odigrala zadnjo tekmo domačega svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, na katerem je že v petek uresničila cilj, prvo mesto in vrnitev v elito. Njena tekmica bo Južna Koreja, ki jo je pandemija covid-19 močno prizadela, prav tako je kakovost azijske reprezentance, ki je vrhunec doživela pred štirimi leti z domačimi olimpijskimi igrami in premiernim nastopom med elito, usihala s slovesom naturaliziranih hokejistov.

"Prihodnjih 12 mesecev bo za korejski hokej izjemnih. Še nikoli nismo bili v elitni diviziji. Zdaj smo tam in tam želimo ostati. Seveda nas čaka še veliko dela," je aprila 2017 po dramatični zmagi nad Ukrajino in zgodovinski uvrstitvi Južne Koreje v elitno divizijo dejal eden od njenih takratnih naturaliziranih hokejistov Michael Swift.

Južni Korejci so takrat želi sadove načrtnega dela, usmerjenega v gradnjo reprezentance za domače olimpijske igre v Pjongčangu (2018). Da bi se izognili olimpijskemu polomu, so v svoje vrste sredi preteklega desetletja zvabili nemalo Kanadčanov, ki zaradi velikega bazena igralcev ne bi nikoli zaigrali za javorove liste, jim podelili potne liste in s kanadsko-ameriško-korejskim trenerskim znanjem hokejsko krivuljo obrnili močno navzgor.

Olimpijski projekt pod vodstvom trenerskega kreatorja Paeka

Prvi v Južni Koreji rojeni hokejist, ki je zaigral v NHL, Jim Paek je leta 2014 prevzel gradnjo reprezentance za domače olimpijske igre v Pjongčangu in Južno Korejo iz tretjega razreda popeljal v elito. Zadnjič je Korejce vodil lani avgusta. Foto: Getty Images Kreator korejske pravljice je bil v Seulu rojeni strateg z ameriškim in kanadskim potnim listom Jim Paek, prvi hokejist, rojen v Južni Koreji, ki je zaigral v ligi NHL in osvojil Stanleyjev pokal. V svoj trenerski štab je v sezoni 2014/15 med drugim vključil še enega nekdanjega NHL-ovca, prav tako v Seulu rojenega Richarda Parka. Pod Paekovim vodstvom so Korejci leta 2015 igrali še na svetovnem prvenstvu tretjega razreda, v treh letih pa napredovali do elitne divizije.

Leto 2018 predstavlja vrhunec južnokorejskega hokeja, prvič so igrali med elito in po zaslugi domačih olimpijskih iger tudi na največjem tekmovanju petih krogov. Na obeh so končali na zadnjem mestu, se leta 2019 vrnili na svetovno prvenstvo drugega razreda, ga odlično začeli, premagali tudi Slovence (5:3), na koncu pa na tretjem mestu ostali brez druge vstopnice za elito.

Južna Koreja je leta 2018 igrala tako na domačih olimpijskih igrah ... Foto: Reuters ... kot prvič med elito, letos se je izognila padcu v tretji razred. Foto: Reuters

Covid-19 jih je povsem zaustavil

Zadnji dve leti in pol sta bili za južnokorejski hokej polni izzivov, krivulja se je začela obračati navzdol. Udaril je covid-19, ki je Azijo prizadel močneje kot Evropo in hokej čez lužo. Sezona 2019/20 se je v azijski ligi, v kateri igra večina reprezentance, končala predčasno, v naslednji sezoni je tekmovanje ugasnilo, večina današnjih slovenskih nasprotnikov je v zadnjih dveh letih odigrala peščico tekem (le Sang Hoon Shin v ECHL in Chong Min Lee v nižjih ligah na Švedskem sta v zadnji sezoni igrala v klubu). Položaju ni pomagalo to, da so se Michael Swift, Alex Plante, Brock Radunske, Eric Regan, Bryan Young in Matt Dalton, ki so jih Korejci naturalizirali za domače olimpijske igre, po olimpijski zgodbi skorja vsi drug za drugim poslovili.

Od omenjenih v dresu Južne Koreje vztraja le še eden, vratar Dalton, ki je po petkovem porazu z Litvo orisal zahtevno obdobje, v katerem se je znašel tamkajšnji hokej. Če so z ekipo na SP v Ljubljano pripotovali kot druga najvišje uvrščena reprezentanca, tega na ledu niso dokazali. Prvenstvo bodo končali kot četrti, izognili so se nazadovanju v tretji razred, a vprašanje je, kje bi Koreja igrala prihodnje leto, če bi v Tivoliju tekmovali tudi prvotno načrtovani Avstrija in Francija.

Vratar Matt Dalton je edini član naturalizirane olimpijske zasedbe, ki še vztraja v južnokorejski reprezentanci. Foto: Martin Metelko/HZS

Ostal je le še Dalton: "Nismo več ista ekipa"

"Covid-19 nas je močno prizadel. Nismo več ista ekipa. Za nami sta naporni leti. Nekaj fantov se je upokojilo, skoraj vsi igralci smo bili dve leti praktično brez tekem. Sam sem v tej sezoni pred prihodom branil morda na šestih tekmah. Pred olimpijskimi kvalifikacijami v Oslu smo prišli predčasno v Evropo in odigrali nekaj pripravljalnih tekem, z Dansko in Francijo ... Veliko izzivov smo imeli, pomanjkanje tekem bi razumljivo prizadelo vsakogar. Upam, da se bodo stvari počasi normalizirale, da se bomo jeseni vrnili v normalnost," si želi 35-letni Kanadčan, ki ga med prvo v celoti odpovedano sezono (2020/21) ni bilo v Južni Koreji.

Več kot dve leti brez pravih tekem Zaradi covid-19 južnokorejska liga v zadnjih dveh sezonah ni delovala. Skoraj celotna reprezentanca je v zadnjih dveh letih odigrala le peščico tekem. Dalton je pred prihodom v Tivoli v zadnji sezoni branil le na okoli šestih, sedmih tekmah. Foto: Domen Jančič/HZS

"Prvo leto sploh nisem odpotoval v Korejo, nato sem se lani vrnil, a bilo je kaotično. Po prihodu te je pričakala karantena, nato smo trenirali tri tedne, pa imeli kar nekaj hokejistov pozitivnih, sledilo je zaprtje, znova si nekaj tednov brez ledu, se vrneš, pa znova pozitivni primeri ... Veliko izzivov. Pravila po svetu glede covid-19 so bila zelo različna, a v Južni Koreji so zelo stroga," pripoveduje Dalton, ki je imel v mislih tudi igranje v ZDA, a se na koncu ni odločil za to: "Razmišljal sem tudi o tem, a tu sem imel pogodbo (južnokorejski Anyang Halla, op. p.). Kljub covid-19 smo mislili, da se bo liga vendarle začela, vseskozi so govorili 'Morda bomo začeli prihodnji mesec', nato je prišel naslednji val, pa naslednji ..."

"Veliko izzivov smo imeli, pomanjkanje tekem bi razumljivo prizadelo vsakogar. Upam, da se bodo stvari počasi normalizirale, da se bomo jeseni vrnili v normalnost." Foto: Martin Metelko/HZS

Kariere noče končati na tak način, upa na prijaznejšo jesen

Dalton kljub vsem izzivom zadnjih dveh let in temu, da ne ve, kakšna bo prihodnost s covid-19 v Aziji, še ne razmišlja o koncu športne poti. "Nočem končati kariere na tak način. Želim odigrati še eno 'normalno' sezono. Imam novo pogodbo za dve leti, po tem pa lahko končam. Ponavljam, upam, da bo jeseni bolje," pravi osameli Kanadčan v azijski reprezentanci, ki pogreša nekdanje rojake, s katerimi so pred leti spisali lepa reprezentančna poglavja, prav tako v izbrani vrsti ni več Jima Paeka, ki jih je avgusta lani še vodil na olimpijskih kvalifikacijah. V Ljubljani selektorsko taktirko vihti Chang Young Lee.

"S temi fanti smo imeli precej posebno razmerje, skupaj smo šli skozi to zgodbo, a to je življenje, nekateri imajo zdaj družine in so končali kariere," je povedal o tem, da je edini preostali Kanadčan v južnokorejski reprezentanci. Foto: Reuters "S temi fanti smo imeli precej posebno razmerje, skupaj smo šli skozi to zgodbo, a to je življenje, nekateri imajo družine in so končali kariere. Zdaj sem zadnji, ki je še tukaj. Imamo tudi nov trenerski štab, zagotovo pogrešamo Jima, a vsi poskušajo dati vse od sebe, upam, da nas čakajo boljši časi."

Južna Koreja bo za konec prvenstva palice zvečer prekrižala s Slovenci, ne glede na razplet srečanja bodo risi končali na prvem, Korejci pa na četrtem mestu. Reprezentanci sta se na prvenstvih zadnjič srečali leta 2019 v Kazahstanu, ko so Slovenci vodili s 3:1, na koncu pa izgubili s 3:5, zadnji medsebojni dvoboj pa sega v lanski avgust, ko sta se pomerili na olimpijskih kvalifikacijah v Oslu. S 4:1 so zmagali Slovenci, a nobena reprezentanca si ni priigrala olimpijskih iger.

"Zavedamo se, da nas čaka težka tekma. Slovenija ima odlično ekipo, z veliko izkušnjami, ti fantje imajo za seboj ogromno pomembnih tekem. Težka bo," pred večernim srečanjem še pravi Dalton. Začelo se bo ob 19. uri.