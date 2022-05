Litva prvenstvo končuje proti Romuniji

Sobota na svetovnem hokejskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Tivoliju prinaša zgolj eno tekmo. Ob 15.30 se bosta pomerili Litva in Romunija. Če bodo Romuni, ki so po dveh tekmah še brez točke, osvojili manj kot tri, bodo Madžari danes potrdili drugo mesto in s tem napredovanje med elito. Vrnitev v elitni razred so si že s petkovo zmago nad Madžarsko zagotovili Slovenci. Današnja tekma bi lahko dala tudi odgovor o tem, kdo bo izpadel v tretji kakovostni razred (divizija I, skupina B).