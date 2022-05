Slovenci spet med hokejsko elito!

SP divizija I, skupina A, 4. dan (Tivoli) Petek, 6. maj

Slovenija : Madžarska 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

1:0 Jeglič (Urbas, Gregorc, 1.), 1:1 Erdely (Terbocs, Nagy, 16.), 2:1 Sabolič (Tičar, Robar, 27.), 3:1 Pance (27.), 4:1 Sabolič (PP1, Tičar, 58.), 5:1 Ograjenšek (PP1, Verlič, 58.)



Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič. Pretnar, Gregorc, Jeglič, Urbas, Verlič; Podlipnik, Robar, Tičar, Sabolič, Kuralt; Magovac, Štebih, Ograjenšek, Pance, Čimžar; Crnovič, Koblar, Maver, Zajc, Tomaževič. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Madžarske: Hetenyi, Rajna; Macaulay, Garat, Sofron, Hari, Erdely; Horvath, Pozsgai, Sebok, Kulmala, Magosi; Sziranyi, Fejes, Nagy, Terbocs, Papp; Kiss, Sarpatki, Toth, Koger, Vas. Selektor: Sean Simpson.

Odločilna tekma do danes še neporaženih reprezentanc prvenstva v Ljubljani je bila spektakel. Dvorana Tivoli je pokala po šivih, a so podporniki domače reprezentance - to je selektor Matjaž Kopitar dopolnil z napadalcem Miho Zajcem in branilcem Aljošo Crnovičem - so vendarle preglasili številne madžarske navijače in se na koncu veselili zmage, ki je risom prinesla prvo mesto na turnirju ter vnovično uvrstitev med elito.

Fotogalerija z derbija v Tivoliju (Grega Valančič/Sportida):

Derbi se je začel izjemno za Slovence, prvi napad je že v prvi akciji poskrbel za vodstvo. Žiga Jeglič je bil strelec gola v 31. sekundi tekme, podajalca pa Jan Urbas in Blaž Gregorc. Slovenci so prevladovali na ledu, so pa Madžari v 15. minuti izvedli hiter protinapad in izenačili. Mrežo Gašperja Krošlja je zatresel Csanad Erdely. V drugi tretjini so Slovenci stopnjevali pritisk proti vratom Mikloša Rajne, v 27. minuti tekme pa so Mitja Robar, Rok Tićčar (podajalca) ter Robert Sabolič (strelec) poskrbeli za novo vodstvo domače reprezentrance. Madžari se še niso pobrali od šoka, ko je Žiga Pance vzel plošček s palice enemu od tekmecev in hladnokrvno zabil za 3:1. Med drugim in tretjim zadetkom risov je preteklo le pet sekund.

V 45. minuti so Madžari zadeli ob igri z igralcem več na ledu - izključen je bil Robert Sabolič -, a so se veselili prezgodaj, neposredno pred zadetkom so imeli namreč na ledu šest igralcev in sodniki so jih kaznovali z dvominutno izključitvijo. Njihovega gola pa seveda tudi niso priznali. Madžari so v zaključku tekme zaigrali bolj agresivno, kar jim je prineslo izključitve, v 58. minuti pa sta v razmaku devetih sekund za povišanje prednosti risov zadela še Sabolič in Ken Ograjenšek.

Litva boljša od Južne Koreje

Prvi sta na tivolski led stopili reprezentanci Južne Koreje in Litve. S 5:3 so zmagali Litovci in s tem naredili tudi korak k obstanku v tej skupini. Ključen za zmago je bil drugi gol na tekmi Emilijusa Karakauskasa ob koncu druge tretjine, s katerim je Litva povedla s 3:2, v zadnji tretjini pa je dosegla še en gol iz "power playa", zadnjega pa na prazna vrata, ko so Korejci že štiri minute pred koncem tvegali brez vratarja.

Južnokorejci, ki so v SP vstopili kot druga najvišje rangirana reprezentanca, so daleč od predstav izpred nekaj let, ko so pred domačimi olimpijskimi igrami naturalizirali več Kanadčanov, trenerske niti pa je vlekel nekdaj odlični južnokorejski hokejist Jim Paek. Močno jim je vse skupaj otežil covid-19, zaradi katerega zadnji dve sezoni tamkajšnja liga ni delovala, tako je bila večina reprezentantov skoraj dve leti brez pravih klubskih tekem.