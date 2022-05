Hokejski reprezentanci Slovenije in Madžarske sta na papirju najmočnejši izbrani vrsti letošnjega svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, ki ga te dni gosti Ljubljana, in prav ti dve se bosta potegovali za zmago. Ravno danes se bosta pomerili med seboj, tekma v Hali Tivoli pa se bo začela ob 19. uri.

Andrej Brodnik, nekdanji slovenski hokejist, član tiste reprezentance, ki si je leta 2001, tudi na prvenstvu v Ljubljani, prvič priborila nastop med elito, razcvet madžarskega športa spremlja od blizu, zadnja štiri leta tam deluje kot trener mladih selekcij, najprej v klubu Fehervar AV19, zdaj še v nacionalni razvojni akademiji.

V primerjavi s Slovenijo kot noč in dan

Gradnja "velike Madžarske" tudi s športom? "No, v to se ne bi spuščal." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vlaganja v šport so za naše pojme tam domala nepredstavljiva, pravi 51-letni Ljubljančan. "Delujem v hokeju, zato lahko govorim predvsem o tem, ampak hokejsko infrastrukturo so v zadnjih desetih letih res močno izboljšali. Zdaj lahko rečem, da je dvoran več, kot jih lahko napolnijo. Dober primer je na primer v Veszpremu, kjer so naredili novo hokejsko dvorano, podobno tisti v Zalogu, imajo pa samo selekcije do U 14," v smehu razlaga Brodnik.

Madžarska vlada je postavila dolgoročen načrt razvoja športa, posebne pozornosti pa so bili tako deležni predvsem mladinski pogoni. "Zelo velika podpora je namenjena športu mladih, tudi za podjetja, ki vlagajo v šport, so olajšave. Lahko povem, da je v primerjavi s Slovenijo to kot noč in dan. Na vseh ravneh imamo vsaj tri kakovostne razrede oziroma lige, in to v selekcijah pod 18 let. Množičnost je kar velika, ne nazadnje je tudi nočna liga, v kateri igrajo ti veterani kot pri nas, organizirana na zavidljivi ravni. V tem pogledu je res urejeno," še razlaga nekdanji slovenski reprezentant.

Šport je tudi hvaležno polje, na katerem lahko politiki gradijo "narodni ponos". Je morda tudi to pristop kontroverznega predsednika Madžarske Viktorja Orbana? Gradnja "velike Madžarske" tudi s športom? "No, v to se ne bi spuščal," pravi Brodnik, priznava, da ga s takšnimi vprašanji dražijo tudi številni prijatelji v Sloveniji, vseeno pa pristavi: "Je pa dejstvo, da so Madžari zelo ponosni na svojo državo in ta nacionalnost se zelo promovira tudi skozi šport."

Madžari izbrali pet prednostnih športov

Hokej je med petimi prednostnimi športi madžarske vlade. Foto: Domen Jančič/HZS Kakorkoli že, madžarska vlada se je odločila za pet prednostnih športov, ki jih še posebej podpira. Poleg hokeja na ledu so to še rokomet, nogomet, košarka in vodni športi z vaterpolom. "Prav vsi športi so v sistemu davčnih olajšav za podjetja, ki vanje vlagajo. Tem namreč ni treba plačati davka, če vložijo v razvoj športa mladih. Prioritetni dobijo od države pa še malo več. Je pa tako, da moraš ta denar tudi porabiti. Če ga ne, naslednjič dobiš manj, zato se velikokrat zgodi, da gre kar nekaj denarja za nepotrebno razkošje."

Ti športi imajo tudi nacionalne akademije, to pomeni, da so po državi urejeni centri razvoja, v katere se stekajo vsi talenti, pojasnjuje nekdanji branilec in nadaljuje: "In tudi mi smo postali ta nacionalna akademija, kar pomeni, da smo neposredno odgovorni ministrstvu za šport. Smo v službi ministrstva za šport. Postali smo torej akademija, in to je čisto druga raven, to je že zelo profesionalen pristop k razvoju športnika. Zajema kategorije od 15 let in ti fantje ne dajejo več nobenega denarja za opremo, vse dobijo, vso podporo imajo. Vse, kar zadeva treninge ob ledu, na ledu, vsa potovanja so plačana, vsi turnirji, vsa oprema, ki je v hokeju zelo draga. Imamo svoj internat, v katerega prihajajo igralci iz regije, v Szekesfehervar igralci iz zahodnega dela države. So štiri akademije, Budimpešta ima dve, ena je v Miškolcu, naša v Fehervarju. Pri nas je okrog 350 igralcev v vsem pogonu."

Zakaj torej madžarska reprezentanca ni veliko boljša?

Bi morala biti madžarska članska reprezentanca glede na pogoje bolje uvrščena? "Zagotovo," odgovarja Brodnik. Zakaj torej ni? "Morda so ti športni geni pri Madžarih nekoliko slabši od slovenskih, če se lahko tako izrazim. Neka športna mentaliteta, neke genske predispozicije so bolj v nekakšni zoni udobja. Morda je to tudi posledica tega preobilja ugodnosti, ko imajo domala vse. Če primerjam s Slovenijo, kjer si do članov na stroških staršev in klubi lahko zelo malo pomagajo. Tako je treba 'borbati' in si želiš čim prej postati čim boljši ter priti v urejeno okolje. Tudi ti naši mladi, ki odhajajo zelo zgodaj, odhajajo najbrž zato, da najdejo okolje, v katerem je boljša podpora. Mogoče smo zato Slovenci bolj bojeviti. Če bi imeli mi take pogoje, kot jih imajo Madžari, bi bili olimpijski prvaki v vseh panogah."

Kako nevarni bodo? Foto: Domen Jančič/HZS

Ali pa ne … "Da ali pa ne," prikima glede na povedano. "Saj če gledam Madžare, je res morda preveč te udobnosti. Imajo vse, vso opremo, a ni prave borbe za to. A počasi se ta slika Madžarom sestavlja. Infrastruktura in toliko klubov v hokeju pa povzročijo tudi to težavo, da je kakovost zelo razpršena, ni zbrana. Mi pa vemo, da je za dober razvoj športnika pomembno, da je dnevno na preizkušnji, da ima močno konkurenco že v klubu. Nekako ni dobro, če si prvi na vasi in zgolj povprečnež v mestu. S tem sistemom akademij si želijo odpraviti, da bi se v teh centrih zgostila kakovost. To je namen teh akademij. Platforma je dobra, imajo vse, od znanstvenega pristopa do strokovnjakov za suhi trening, mi, ki delamo na ledu, pa imamo tudi dobre pogoje in se nam ni treba ukvarjati z drugimi stvarmi. Imamo videoanalize, posebne trenerje za vratarje ... Vse je na visoki ravni. Morda celo malo prezgodaj. Dober primer je bila na primer nogometna akademija Ferenca Puškaša, ki so si jo prišli ogledat celo strokovnjaki iz Barcelone, saj 'output' ni bil tak, kot bi si želeli. In so jim povedali, da tudi La Masia (znamenita Barcelonina nogometna akademija, op. p.) ni narejena na tako visoki, razkošni ravni. Da mladi mogoče vseeno potrebujejo malo manj tega udobja, ne pa, da so že takoj vsi obravnavani kot Messi. Ampak se Madžari učijo, so dovzetni in nadgrajujejo stvari, spreminjajo, kar je potrebno."

Bodo nevarni? "Le če imamo zelo zelo slab dan."

Je imela pa tudi madžarska članska reprezentanca odlične pogoje za priprave na svetovno prvenstvo v Ljubljani, kar najbrž pomeni, da bo tudi zelo nevaren tekmec. Se nam ga je po vsem povedanem treba kaj bati? "Hm, ne verjamem. Ne verjamem," vseeno odkimava član slovenskega hokejskega hrama slavnih. "Bo dvoboj za zmago, a za zdaj mislim, da imamo Slovenci tako kakovost, da nas ne bi smeli ogroziti. Le, če imamo zelo zelo slab dan, ampak tudi v tem primeru ne verjamem, da bi ga imeli vsi v naši reprezentanci, ki je le toliko bolj kakovostna. Vem, da bo prišlo veliko Madžarov na tekmo, s tribun bodo imeli odlično podporo, že mene so spraševali, kje naj se usedejo na tribuni, da bodo najbolje videli, in sem jim kazal na teh shemah (smeh, op. p.). Verjamem, da bo to res dobra tekma, upam pa, da jih bomo preglasili tudi na tribunah."

Slovenci so favoriti na SP v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Risi so se z Madžari pomerili že v pripravah na prvenstvo in jih premaga s 3:0. "Glede na to prijateljsko tekmo s Slovenijo sem bil zelo razočaran nad Madžarsko. Pričakoval sem, da bodo pokazali več," pravi Brodnik. "Dobro, res so bili neposredno iz nekega precej hudega trenažnega procesa, ampak po drugi strani smo tudi mi pogrešali precej močnih igralcev. In sem Madžare po tekmi kar malo strašil, ko so me spraševali, kdo je manjkal. Ko sem jim povedal, so se držali za glavo. Če čisto realno pogledamo, mislim, da bo šla Slovenija naprej v višji rang. Potem pa je sicer vprašanje teh političnih odločitev, kar zadeva Rusijo in Belorusijo, in vemo, da znajo ti vodilni možje v IIHF kar zaplesti stvari. No, glede na trenutne razmere kaže, da bi lahko mi zaigrali med elito," je sklenil naš insajder v madžarskem hokeju.

