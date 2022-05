Slovenska hokejska reprezentanca bi bila brez Milana Dragana, Draga Terlikarja in novinca Andreja Hebarja, ki sestavljajo zasedbo ekonomov, mojstrov oziroma tehnične ekipe, bosa in neopremljena. A trio ne skrbi le za opremo Slovencev, pač pa tudi za to, da sladkor ne pade preveč.

Slovenska hokejska reprezentanca je v torek z dvoletno zamudo dočakala začetek domačega svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Če so bili do zdaj pod žarometi predvsem hokejisti in šef trenerskega štaba, bo tokrat v ospredje stopil del ekipe iz ozadja, ki skrbi, da je oprema slovenskih borcev kar se da brezhibno pripravljena.

Več kot desetletje in pol nepogrešljiva kamenčka v mozaiku slovenske reprezentance, ekonoma Milan Dragan in Drago Terlikar, sta pred letošnjim domačim prvenstvom v svojem delovnem okolju pozdravila novega člana, nekdanjega hokejista Andreja Hebarja.

Nekoč sta skrbela tudi za njegovo opremo, danes pa trio združuje moči pri širokem spektru nalog, ki morajo biti opravljene, da lahko hokejska družina na prvenstvu bolj ali manj normalno deluje.

Del slovenske slačilnice na dan tekme svetovnega prvenstva v Tivoliju. Foto: Domen Jančič/HZS

Kakšnega dodatnega izziva mu izkušena sodelavca kot novincu nista naložila, se jima je pa priložnost, da svetovno prvenstvo spozna še iz drugega zornega kota, zahvalil z manjšo pozornostjo.

Vodja tehnične ekipe Dragan in brusilec Terlikar sta del reprezentance že okoli dve desetletji. Foto: Vid Ponikvar

"Od mene sta dobila manjše darilce. Z njima sem sodeloval še kot igralec na kar nekaj svetovnih prvenstvih, sicer v drugačnih vlogah, zdaj pa sem tu v njunih vlogah. Sprejela sta me zelo lepo, med nami je vzajemno spoštovanje, stvari stojijo, kot morajo," pravi nekdanji reprezentant, ki je po sezoni 2020/21 končal profesionalno kariero hokejista in takoj zagrizel v izzive druge kariere - v lanski sezoni je postal tehnični vodja v Celovcu, kjer bo služboval tudi v prihodnosti, zdaj pa prejel še reprezentančno priložnost.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko sem začel delati to, kar zdaj delam, sem imel vedno nekje v mislih, da bi morda en dan pomagal tudi v reprezentanci, a nikoli si ni nisem misli, da bo priložnost prišla tako hitro in da bom delal za fante in s fanti, s katerimi sem nekoč igral. Zato je vse skupaj še toliko večji užitek. Se pa zavedam, da zdaj nisem več igralec, ampak 'mojster', da je moja naloga drugje. O tem sem razčistil takoj, ko sem se pridružil reprezentanci. Seveda se kdaj pošalimo, a ko je delo, sem povsem osredotočen, da vse pripravim tako, da lahko igralec razmišlja le o hokeju, da se ne obremenjuje z drugimi stvarmi, pač pa le s tem, kako zmagati tekmo," razlaga 37-letnik, ki mu na svetovnem prvenstvu dela ne manjka.

Prvi v dvorano in zadnji iz nje. Na svetovnih prvenstvih tehnična ekipa operira z okoli tono opreme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dragan, Terlikar in Hebar mlajši te dni v Tivoliju preživijo največ časa. V dvorano pridejo prvi, več ur pred tekmo in treningom, in iz nje odidejo med zadnjimi. Dela je veliko, vsak je zadolžen za določen "rajon".

"Če slačilnica ni takšna, kot mora biti, sem nervozen, zato vedno nekaj popravljam." Foto: Domen Jančič/HZS

"Opreme je ogromno, zadaj je treba narediti veliko stvari, ki se jih na zunaj niti ne vidi. Treba je poskrbeti za vse, od drsalk, palic, trakov, dresov, slačilnice, boksa, napitkov ... Pa tudi, da imajo kaj sladkega, da so tam bonboni, sadje, kava ..."

"Tri glave vedo več, tako da smo si delo razporedili. V klubu sicer tudi brusim drsalke, a tukaj je Drago tisti, ki izključno brusi, kar je super. Z Milanom se lahko posvetiva drugim stvarem, on je tako na primer zadolžen za drese, ki jih na svetovnem prvenstvu perejo drugi, palice in kup drugih stvari, sam pa se posvetim pripravi slačilnice in boksu. V boksu mi pomaga tudi Milan. Rad imam red, to sem prevzel od očeta, ki mi je vedno govoril, naj pospravljam za seboj. To mi je ostalo. Če slačilnica ni takšna, kot mora biti, sem nervozen, zato vedno nekaj popravljam. Lahko rečem, da dobro delujemo. Tudi če kdaj pride do kakšne stvari, se vedno dogovorimo in uredimo," o zadolžitvah pripoveduje najnovejši član zasedbe.

Na boksu med tekmo sta tako Dragan kot Hebar. Foto: Grega Valančič/Sportida

S pogoji v njemu dobro poznanem Tivoliju je zadovoljen, nekaj pripomb je bilo glede ledene ploskve, kar ga ne preseneča. "Toliko časa sem igral hokej, da ko sem ob koncu tekme proti Litvi pogledal, kakšen je led, kako se plošček odbija, mi je bilo jasno. Ampak to za Tivoli ni nič novega. Že leta je tako. A prej kot se s tem sprijazniš, boljše je."

Utrinki iz slačilnice Slovencev med letošnjim SP v Tivoliju: Foto: Domen Jančič/HZS

Foto: Domen Jančič/HZS Foto: Domen Jančič/HZS

Foto: Domen Jančič/HZS