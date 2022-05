Slovenci imajo prost dan, na delu Južna Koreja in Romunija

Medtem ko slovenska hokejska reprezentanca po zmagah nad Litvo in Romunijo četrtek namenja regeneraciji in družini, pa bodo ob 15.30 v boju za točke in prvo zmago na prvenstvu Romuni in Južni Korejci.

Oboji so tekmovanje odprli s porazom. Romuni so v sredo z 1:9 izgubili z gostitelji, Azijci pa v torek s kar 1:5 proti Madžarom.

Slovenci po dveh krogih tam, kjer želijo biti

Po prvih dveh krogih bodo na vrhu stoodstotni Slovenci, na drugem mestu pa Madžari. Reprezentanci se bosta v petek v finalu pred finalom ob 19. uri udarili med seboj.

Slovenci bodo nato do konca prvenstva, na katerem si napredovanje med elito zagotovita zmagovalka in drugouvrščena reprezentanca, v nedeljo igrali z Južno Korejo, Madžari pa z Romuni.