Razposajeni risi so se ustavili pri devetih golih

Slovenci so zanesljivo premagali Romune.

Drugi tekmovalni dan svetovnega prvenstva v hokeju drugega kakovostnega razreda v Tivoliju je slovenska reprezentanca prišla še do druge zmage, ko je bila kar z 9:1 boljša od Romunije. Ta je odigrala prvo tekmo na letošnjem prvenstvu. V prvi tekmi dneva so se Madžari namučili z Litvo in jo premagali z 2:1.

SP divizija I, skupina A, 2. dan (Tivoli)* Sreda, 4. maj

Romunija : Slovenija 1:9 (1:1, 0:6, 0:2)

0:1 Jeglič (PP1, Gregorc, Urbas, 9.), 1:1 Skačkov (PP1, Peter, Borisenko, 12.), 1:2 Verlič (Urbas, Jeglič, 24.), 1:3 Jeglič (Urbas, Pretnar, 25.), 1:4 Ograjenšek (PP1, Jeglič, Gregorc, 33.), 1:5 Maver (Tomaževič, Gregorc, 36.), 1:6 Verlič (Urbas, Jeglič, 40.), 1:7 Čimžar (Ograjenšek, 40.), 1:8 Tičar (kazenski strel, 44.), 1:9 Verlič (Pretnar, 51.) Postava Romunija: Polc, Toke; Borysenko, Farkas, Skachkov, Tranca, Peter; Bors, Rasulov, Gliga, S. Rokaly, Reszegh; Yemelianenko, Kozma, Zagidullin, Fodor, Molnar; Berdila, Ferencz-Csibi, Casaneanu, Constantin, N. Rokaly. Selektor: Julis Penzes.

Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Pretnar, Gregorc, Verlič, Jeglič, Urbas; Podlipnik, Robar, Kuralt, Tičar, Sabolič; Magovac,Štebih, Ograjenšek, Čimžar, Pance; Maver, Tomaževič, Koblar. Selektor: Matjaž Kopitar.



Litva : Madžarska 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

0:1 Sebok (Kulmala, 1.), 0:2 Hari (kazenski strel, 24.), 1:2 Alisauskas (Krakauskas, Cizas, 28.)

Slovenska hokejska reprezentanca se po zanesljivi uvodni zmagi proti Litvi (4:2), ki je ob koncu torkovega srečanja izkoristila slovensko nezbranost in kozmetično omilila poraz, pravkar meri še z Romunijo. Ta se je v prvi tretjini izkazala za tršega nasprotnika od pričakovanj, risi so sicer v deveti minuti povedli z zadetkom Žige Jegliča, a so le tri minute kasneje Romuni odgovorili, za izenačenje pa je poskrbel Rus z romunskim potnim listom Jevgenij Skačkov.

V drugi tretjini so risi pokazali pravi obraz, na ledu so povsem zagospodarili, Romune stisnili v njihovo tretjino ter jim napolinli mrežo. Miha Verlič je poskrbel za vodstvo v 24. minuti, dobro minuto kasneje je zadel Jeglič, nato še Ken Ograjenšek, Luka Maver, še enkrat Verlič, tik pred koncem tretjine pa še Tadej Čimžar. Po njegovem zadetku sta si sodnika vzela precej časa za ogled posnetka, vprašanje je bilo, če je zadnji gol padel še pred koncem tretjine, mreža se je namreč zatresla ob zvoku sirene. Ugotovila sta, da je vse v najlepšem redu, drugo tretjino so Slovenci dobili s 6:0.

V zadnji tretjini je Rok Tičar v 44. minuti zadel s kazenskega strela, končni izid pa je v 51. minuti postavil Verlič, od katerega se je plošček po strelu Klemna Pretnarja odbil v romunski gol. Po tem so risi stopili s pedala za plin in tekmo le še mirno pripeljali h koncu. V zadnji tretjini je slovenska vrata branil Matija Pintarič, Gašper Krošelj, ki je tekmo začel, je po drugem odmoru ostal v slačilnici. Za to ni bila kriva kakšna poškodba.

Madžari premagali Litvo

Bolj živahno kot na uvodni slovenski tekmi proti Litvi je bilo na tribunah Tivolija v torek na dvoboju med Madžarsko in Južno Korejo, vzhodni sosedi imajo v Ljubljani bučno podporo navijačev, ki naj bi kupili okoli 800 kompletov vstopnic. Danes so znova prišli na svoj račun, njihovi hokejisti pa so po zanesljivi zmagi nad azijsko reprezentanco (5:1), tokrat nekoliko težje, z 2:1 premagali še trdoživo Litvo.

Madžari so se namučili z Litvo. Foto: Martin Metelko/HZS

Madžari so na prvem mestu lestvice, tik pred Slovenijo. Pričakujemo lahko, da bosta sosedi po prostem četrtku v petek ob 19. uri odigrali enega ključnih obračunov za končno prvo mesto. V elito napredujeta zmagovalec in drugouvrščena reprezentanca.