Romuni zdržali le eno tretjino

Slovenija se je, potem ko je za uvod v tekmovanje premagala Litvo s 4:2, danes pomerila še z na papirju drugo slabšo ekipo. Tako kot proti Litovcem so Slovenci tudi proti Romunom dosegli zmago, na koncu pa je bila ta precej višja kot na uvodni tekmi (9:1).

Tako kot proti Litvi je tudi danes selektor Matjaž Kopitar na tekmi imel le šest branilcev, med vratnicama pa je tokrat priložnost dobil Gašper Krošelj.

Slovenci so pred desetimi dnevi Romune že premagali na prijateljski tekmi s 3:0, na dosedanjih uradnih nastopih s to ekipo pa na sedmih tekmah še niso doživeli poraza.

Začetek sicer ni bil takšen, kot so ga Slovenci želeli. V prvi tretjini je bil slovenski izkupiček skromen, Romuni pa precej enakovredni. Dosegli so tudi gol za izenačenje, ki so ga sodniki sicer priznali šele po ogledu posnetka, saj je pred tem igra tekla naprej.

A to je bilo vse, kar so danes Romuni naredili. Zdržali so 23 minut, potem pa je udarila povsem drugačna Slovenija v drugi tretjini. Vratar Patrik Polc je bil nenehno pod pritiskom, domači hokejisti pa so kar tekmovali, katera peterka bo dosegla lepši zadetek.

Začel je Miha Verlič, le minuto zatem je bil s strelom pod prečko natančen Jeglič, ob igri z igralcem več je bil nato učinkovit Ken Ograjenšek. Luka Maver je izkoristil lepo podajo pred gol za strel pod prečko in 5:1, nato pa so Slovenci v treh potezah izigrali celotno romunsko peterko in Verlič je bil neusmiljen za 6:1. Za piko na i teh zelo učinkovitih 20 minut pa je, v zadnjih desetinkah te tretjine, zaradi česar so sodniki tudi dolgo časa gledali posnetek, zadel še Tadej Čimžar.

Zadnja tretjina je bila le še formalnost. V slovenski vrsti je sicer zaradi poškodbe Krošlja med vratnici prišel Matija Pintarič, vratarja so menjali tudi Romuni, tudi Zoltan Toke pa je moral po ploščke v mrežo. Najprej po kazenskem strelu Roka Tičarja, potem pa je deset minut pred koncem Verlič zadel še tretjič na tekmi, isti igralec je pozneje stresel še okvir gola, Slovenija pa je dvoboj končala z devetimi goli.

Slovenci se bodo v petek ob 19. uri v osrednji tekmi SP, ki bo po pričakovanjih odločala o prvem mestu, pomerili z Madžari. Vzhodni sosedje so danes tako kot Slovenci dosegli drugo zmago, premagali so Litvo z 2:1. Oba glavna kandidata za končno prvo mesto imata tako po dveh tekmah stoodstoten izkupiček.