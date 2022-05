"Če smo na pravi ravni, se nimamo česa bati"

Dan po uvodni zmagi nad Litvo (4:2) Slovence zvečer čaka drugi obračun svetovnega prvenstva drugega razreda, v Tivoliju jim bodo nasproti stali Romuni, ki že lep čas niso igrali v tem kakovostnem razredu, so si pa leta 2019 priborili vstopnico za nastop v diviziji I, skupini A, v kateri želijo obstati. Obstanek bodo iskali predvsem na tekmi z Litvo.

Foto: Morgan Kristan/Sportida Povsem drugačni so cilji varovancev Matjaža Kopitarja, ki imajo pred očmi le napredovanje med elito, kamor vodita prvo in drugo mesto. Slovenci bodo tako zvečer znova potrjevali vlogo favorita. Reprezentanci sta se po podatkih Hokejske zveze Slovenije do zdaj srečali sedemkrat, vsi dvoboji so pripadli našim oklepnikom (razmerje v golih 39:5). Štiri obračune do zdaj sta odigrali na svetovnih prvenstvih, zadnjega na SP leta 2007, ko so Slovenci zmagali z 10:1 in napredovali med elito.

Od takrat se nista srečali vse do lanskega prijateljskega turnirja v Tivoliju, kjer so Slovenci zmagali s 5:0, zadnjič pa sta si nasproti stali pred slabima dvema tednoma na Slovaškem, kjer je nepopolna Kopitarjeva četa s tremi zadetki v zadnjih desetih minutah zmagala s 3:0.

Vsi v romunski klubih

Prav vsi romunski reprezentanti igrajo v Erste Ligi oziroma v romunskem prvenstvu. Med varovanci Slovaka Juliusa Penzesa je nekaj naturaliziranih hokejistov ruskih, ukrajinskih in madžarskih korenin.

Najbolj bogate klubske izkušnje ima v Moskvi rojeni napadalec Jevgenij Skačkov, ki je med letoma 2008 in 2018 igral v Kontinentalni hokejski ligi, zadnje tri sezone pa preživel v Romuniji. Številke izkušenega 37-letnika med Romuni močno izstopajo, v zadnji sezoni je na 59 tekmah lige Erste in romunskega prvenstva vknjižil 116 točk (43 zadetkov, 73 asistenc), danes pa je predvideno, da na svetovnih prvenstvih prvič nastopi v dresu Romunije.

Matic Podlipnik je sezono 2020/21 preživel v dresu romunskega Gyergyói HK. Danes se bo srečal z nekaterimi nekdanjimi soigralci in klubskimi tekmeci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bolj kot na Romune osredotočeni nase

V Romuniji je v sezoni 2020/21 za Gyergyói HK igral tudi slovenski branilec Matic Podlipnik, ki se bo zvečer srečal z nekaterimi nekdanjimi soigralci in nasprotniki, a pretirano proti postavi tekmeca v torek še ni pogledoval.

"Oni imajo nekaj ruskih igralcev, prav veliko spet ne. Zagotovo bodo motivirani proti nam, želeli bodo dobro odpreti prvenstvo, a bolj kot nanje se moramo osredotočati na svojo igro. Če mi nismo pravi, je lahko vsak nasprotnik nevaren, a verjamem, da bomo na pravi ravni in da se nimamo česa bati," pred srečanjem pravi 29-letni slovenski reprezentant in dodaja, da je zahtevno delati prave sklepe o romunski igri izpred desetih dni: "Težko je reči, tisto prijateljsko tekmo smo odigrali v neki majhni dvorani na Slovaškem, hokej je bil bolj 'gor, dol', lahko pa rečem, da so borbeni, kar bodo zagotovo tudi danes. A če bomo pravi, ni skrbi."

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance:

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Slovenija : Japonska 3:4* (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) - po podaljšku

Romunija : Slovenija 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Italija : Slovenija 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Slovenija : Francija 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Pripravljalne tekme romunske reprezentance:

Japonska : Romunija 8:2 (3:0, 3:0, 2:2)

Romunija : Slovenija 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Romunija : Poljska 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pripravljalne tekme so eno, prvenstvo pa nekaj drugega

Tudi selektor Kopitar aprilski pripravljalni tekmi ne daje prevelikega pomena: "Vemo, da so pripravljalne tekme eno, svetovno prvenstvo pa je nekaj drugega. Imajo nekaj naturaliziranih igralcih, znajo biti močni v igri s ploščkom, a menim, da bodo težko drsali z nami. Mi imamo rezerve še v učinkovitosti (v torek so iz 48 poskusov zadeli štirikrat, op. a.), pomembno pa bo tudi, da bomo zbrani vso tekmo, da ne bo kakšnih napak kot ob koncu proti Litvi."

Obračun se bo v Tivoliju, kjer so bile tribune na torkovem obračunu Slovencev precej prazne, začel ob 19. uri.

Kje igrajo Romuni?



Vratarja: Patrik Polc, Zoltan Toke (oba Corona Brasov, Erste Liga)

Branilci: Catalin Berdila (CSM Galati, Romunija), Huba Bors (Corona Brasov, Erste Liga), Pavlo Borysenko (Corona Brasov, Erste Liga), Robert Ferencz Csibi (Gheorgheni, Erste Liga), Zsolt Kozma (Gheorgheni, Erste Liga), Timur Rasulov (Corona Brasov, Erste Liga), Jevgenij Jemeljanenko (Galati, Romunija), Tamas Farkas (Miercurea Ciuc, Erste Liga),

Napadalci: Eduard Casaneanu (Miercurea Ciuc,Erste Liga), Mircea Constantin (Galati, Romunija), Csanad Fodor (Miercurea Ciuc, Erste Liga), Roberto Gliga (Corona Brasov, Erste Liga), Zsombor Molnar (Corona Brasov, Erste Liga); Balazs Peter (Miercurea Ciuc, Erste Liga), Tamas Reszegh (Miercurea Ciuc , Erste Liga), Norbert Rokaly (Miercurea Ciuc, Erste Liga), Szilad Rokaly (Miercurea Ciuc, Erste Liga), Jevgenij Skachkov (Miercurea Ciuc, Erste Liga), Daniel Tranca (Gheorgheni, Erste Liga), Albert Zagidullin (Corona Brasov, Erste Liga).

Selektor: Julius Penzes.