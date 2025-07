Pri Bentleyju so razkrili 5,4 metra dolg koncept, ki se ponaša z zanimivo oblikovalsko zasnovo. Ta združuje linije limuzine, športnega terenca in klasičnega avtomobila GT. Z nekaterimi linijami se nanaša na ikonični bentley “blue train” iz 1928 in predstavlja opazen odmik od obstoječih modelov kot so bentayga, continental GT in flying spur.

Tokrat le trije sedeži

Povsem nova je zasnova tako sprednjega kot zadnjega dela, koncept pa ima tudi zanimivo urejenost notranjosti. Ta ima tri sedeže. V prvi vrsti je le voznikov, zadnja dva pa sta vrtljiva in omogočata lažji izstop skozi zadaj vpeta “samomorilska” vrata. Koncept ima v prtljažniku integrirane dodatne sedeže “za piknik”, prav tako hladilnik za hrano in pijačo.

Za zdaj ni potrditve, da bi ta koncept lahko postal tudi serijski avtomobil. To sicer ni nemogoče, a EXP 15 je predvsem oblikovalski koncept prihodnosti. Ker ga poganjajo elektromotorji, napoveduje tudi prve električne bentleyje.

