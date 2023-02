Uradno: slovo enega najbolj navdušujočih motorjev

Foto: Bentley Aprila prihodnje leto bo Bentley zaključil proizvodnjo svojega šestlitrskega dvanajstvaljnega motorja. Še preden se bo dokončno poslovil, bo v izjemno redkem modelu batur na voljo v svoji najzmogljivejši različici do zdaj. Moč bo znašala 750 “konjev”, imel bo tudi tisoč njutonmetrov navora.

To najzmogljivejšo različico dvanajstvaljnika bo imel le batur. Izdelali bodo le 18 primerkov avtomobila, ki so vsi že razprodani. Dobro leto bodo šibkejše različice motorja, ki imajo okrog sto “konjev” manj, še na voljo v modelih bentayga, continental GT in flying spur. Konec aprila 2024 se ponudba motorja W12 dokončno ustavlja, so uradno sporočili iz Bentleya.

Motor so izdelali ročno

Za izdelavo takega motorja so potrebovali 30 specialistov, ki so motor ročno izdelali in ga preizkusili v približno šestih urah in pol. Bentley je ta motor začel izdelovati leta 2003, ko ga je prevzel Volkswagnov koncern. Od takrat so izdelali več kot 100 tisoč dvanajstvaljnikov. V prihodnje bodo ta motor nadomestili s ponudbo priključnih hibridov. V teh 20 letih so pri motorju moč postopno povečali za 30 odstotkov, navor za 54 odstotkov, njegove izpuste pa so v tem času uspeli znižati za četrtino.

