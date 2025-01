Hrvaški nogometaš je ženi za rojstni dan podaril bentleyja

Ivana Vida, žena 35-letnega hrvaškega nogometaša Domagoja Vide, ki od leta 2022 brani barve atenskega kluba Aek Athens FC, je od svojega moža ob 31. rojstnem dnevu prejela nov avtomobil prestižne znamke Bentley, model New Continental GT Range. S svojim darilom se je Ivana že pohvalila na svojem profilu na Instagramu, kjer je delila fotografijo modrega bentleyja z veliko rdečo pentljo na pokrovu motorja, na drugi pa velik šopek rumenih vrtnic v notranjosti prestižnega vozila.

Tovrstni model avtomobila lahko sto kilometrov na uro doseže v zgolj 3,2 sekunde, njegova najvišja hitrost pa po podatkih Bentleyjeve spletne strani znaša 335 kilometrov na uro. Cena tovrstnega novega modela se začne pri 294 tisoč in se lahko povzpne vse do 349 tisoč evrov, odvisno od želja pri opremi vozila in drugih dodatkov.

"Če bi komu lahko nekaj zaželela, bi bilo to, da ima nekoga, kot si ti. Zdaj se začenja 31. poglavje. Vse najboljše zame," je Ivana zapisala na družbenem omrežju in namignila, da je avto darilo njenega moža. Kot poročajo hrvaški mediji, je Vida ženi tudi za tretjo obletnico poroke kupil avtomobil.

Pred devetimi leti dobila sina Davida

Zakonca Vida sta svojo ljubezensko zgodbo začela pred 12 leti, ko sta se spoznala v nočnem klubu in se zaljubila na prvi pogled. Sprva sta razmerje vzdrževala na daljavo, ko je Vida še igral za kijevski Dinamo, pa se je k njemu v Kijev preselila tudi Ivana. Leta 2015 sta se razveselila rojstva sina Davida, poročila pa sta se leta 2017.

Par svoje zasebno življenje zelo rad varuje pred javnostjo, prav tako se v javnosti redko pojavljata skupaj. Žena nogometaša pa na svojem profilu na Instagramu, kjer ji sledi okoli 130 tisoč oseb, rada podeli kakšen utrinek iz svojega razkošnega življenja.

Domagoj Vida je v članski karieri poleg trenutnega delodajalca iz Aten na klubski ravni branil še barve Osijeka, Bayer Leverkusna, Dinama iz Zagreba ter Dinama iz Kijeva ter turškega Bešiktaša. Reprezentančno se je Vida upokojil po lanskem evropskem prvenstvu, za Vatrene pa je branilec odigral 105 tekem in dosegel štiri zadetke.

