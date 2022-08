Zasegli pošiljko drog, vredno okrog 1,1 milijarde evrov

Droga je prišla z Bližnjega vzhoda, skrita pa je bila v marmornih ploščah, je na novinarski konferenci povedala namestnica komisarja zvezne države Novi Južni Wales Erin Dale, poročajo tuje tiskovne agencije. Opozorila je na prefinjenost metod tihotapcev, ki so drogo skrili izredno natančno.

Police have made a wild discovery after searching a shipment of vintage Bentley cars. More than $1.6 billion worth of ice were found, marking Australia’s biggest drug bust ever.



https://t.co/8BrcbdwGIN — news.com.au (@newscomauHQ) August 26, 2022

Policiji še ni uspelo razbiti mafijske mreže

Kljub aretacijam avstralski policiji še ni uspelo razbiti mafijske mreže, odgovorne za uvoz te prepovedane droge v državo.

Policija v Novem Južnem Walesu je pošiljko kristalnega metamfetamina zasegla v dveh operacijah. V prvi so prejšnji mesec odkrili več kot 750 kilogramov te droge, skrite v marmornih ploščah v 24 zabojnikih, ki so jih raztovorili v Sydneyju.

An ABF investigation has led to the largest ever methamphetamine seizure keeping more than 1,800kg of the harmful drug off Australia’s streets. The record interception was detected across two separate consignments with help from @NSWPolice.



Read more: https://t.co/32E6DWlWYi pic.twitter.com/RO3SSuY1xZ — ABF (@AusBorderForce) August 26, 2022

Drugo operacijo so izvedli ta teden, ko so v Sydneyju zasegli 19 zabojnikov s 1.060 kilogrami droge, prav tako skrite v marmornih ploščah.

Australia's drug market has taken a massive hit, with officers making one of the biggest seizures of ice in the country's history.



In a separate sting, border force uncovered an illegal drug stash in a vintage Bentley. #9News pic.twitter.com/dDEpGtoRCM — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 26, 2022

To pa ni edini veliki zaseg droge, ki so ga danes predstavili avstralski organi. Avstralska carina je po poročanju španske tiskovne agencije EFE sporočila, da so v avtomobilu znamke Bentley našli 161 kilogramov kristalnega metamfetamina in 30 kilogramov kokaina.

V Avstraliji, ki je ena največjih porabnic metamfetamina na prebivalca na svetu, po uradnih podatkih prepovedane droge uporablja približno 3,4 milijona ali skoraj 14 odstotkov prebivalcev.