Težave s programsko opremo pri VW, na udaru predvsem premijske znamke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi težav z razvojem programske opreme naj bi Audijev ključni električni model na ceste zapeljal dve ali tri leta pozneje, kot so sprva načrtovali.

Zaradi težav z razvojem programske opreme naj bi Audijev ključni električni model na ceste zapeljal dve ali tri leta pozneje, kot so sprva načrtovali. Foto: Audi

Audi, Porsche in Bentley, vse tri premijske znamke znotraj skupine Volkswagen, bodo morda prisiljene prilagoditi svoje časovnice glede prihoda najpomembnejših električnih avtov. Cariad, veja za razvoj programske opreme pri Volkswagnu, ima namreč težave pri razvoju programskih rešitev, ki so ključne za uspešno predstavitev na trgu.

Kot so poročali pri Automobilwoche, bi lahko težave pri razvoju programske opreme kar za tri leta zamaknile prihod Audijevega paradnega električna konja, ki ga razvijajo pod kodnim imenom Artemis. Prvi model bi moral na novi namenski električni arhitekturi na ceste zapeljati leta 2024. Skupaj z novo arhitekturo bo prihodnje modele poganjala druga generacija programske opreme, ki bo prinesla tudi četrto stopnjo avtonomne vožnje. Glede na informacije Automobilwoche bo zaradi težav pri razvoju te nove programske opreme prvi avtomobil na ceste zapeljal šele leta 2026 ali, kot kaže zdaj in kar je bolj verjetno, šele leta 2027.

Z manj funkcijami, a z manj zamude?

Nemški proizvajalec premijskih avtov bo šel v razvoj zdaj manj ambiciozno. Raje se bodo odrekli avtonomni vožnji in avto na ceste pripeljali najpozneje do leta 2025. To naj bi dosegli z vmesno stopnjo programske različice, ki bi morala biti končana konec preteklega leta, a sodeč po (neuradnih) informacijah znotraj podjetja tudi tukaj razvoj zamuja.

Bodo pri Boschu pospešili razvoj?

Težave vplivajo tudi na Porsche in Bentley. Britanci nameravajo z letom 2030 prodajati izključno električne modele, a je zaradi težav z razvojem programske opreme ta cilj pod vprašajem. Pri Porscheju so že začeli testirati električnega macana. Tudi njegov prihod bodo očitno morali zamakniti.

Maja je upravni odbor skupine Volkswagen od Cariada zahteval popravljen načrt za prihodnost. Na začetku leta se je Volkswagen povezal z nemškim velikanom Boschem, ki bo pomagal pri razvoju programske opreme za napredne vozniške sisteme. Ravno ta del v največji meri upočasnjuje razvoj.