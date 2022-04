Izjemne dimenzije, tak avtomobil napoveduje Audi #foto

Dimenzije koncepta so zares nadstandardne. Dolg je 5,51 metra, širok dobra dva metra in visok 1,78 metra, najbolj pa izstopa kar 3,4 metra medosne razdalje. Vse to je posledica električne zasnove, ravnega dna in kratkih previsov.

Avtomobil je tretji v seriji Audijevih konceptov, s katerim prikazujejo svojo vizijo premijske mobilnosti prihodnosti.

Foto: Audi

Tako vozilo je namenjeno v prvi vrsti kupcem v velikih (kitajskih) metropolah oziroma prilagojeno predvsem za uporabo v urbanih okoljih. Pripravljeno je za avtonomno vožnjo, je polno povezano z najrazličnejšimi digitalnimi storitvami in tudi nudi udobje, ki presega današnje klasično dojemanje premijskega avtomobila.

Koncept ima štiri sedeže v dveh vrstah. Pri zadnjih dveh je mogoče naslonjalo položiti za 60 stopinj, pri tem pa se iztegne tudi naslonjalo za noge. Za potnika zadaj bo na voljo velik prozoren videozaslon, ki bo potekal čez celotno širino vozila, sprednja sedeža bo mogoče zavrteti in v načinu avtonomne vožnje tudi skriti volan ter pedale.

Foto: Audi

Foto: Audi

Spodaj skrita napredna električna platforma PPE

Tehnično je koncept postavljen na napredno 800-voltno električno platformo PPE. Baterija med obema osema ima kapaciteto 120 kilovatnih ur, polniti pa jo bo mogoče z močjo do 270 kilovatov. Oba elektromotorja zagotavljata sistemsko moč 295 kilovatov in 690 njutonmetrov navora.

Po standardu WLTP pri Audiju napovedujejo več kot 700 kilometrov dosega. Ena izmed zanimivih funkcij je tudi možnost izklopa delovanja sprednjega motorja, kar zmanjša upor in porabo električne energije.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi