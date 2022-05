Slovenski selektor po zanesljivi zmagi: Ko se držimo dogovorov, vse skupaj funkcionira

Slovenski hokejisti so na drugi tekmi upravičili vlogo favoritov in Romune premagali s kar 9:1.

Slovenski hokejisti so na drugi tekmi upravičili vlogo favoritov in Romune premagali s kar 9:1. Foto: Domen Jančič/HZS

Romuni so se v prvi tretjini sicer dobro držali in po akciji naturaliziranega Jevgenija Skačova v 12. minuti izničili slovensko vodstvo, pod katerega se je dve minuti prej z zadetkom podpisal Žiga Jeglič. Ekipi sta na odmor odšli izenačeni (1:1), po njem pa je na led prišla drugačna slovenska izbrana vrsta, ki je hitro postavila stvari na svoje mesto.

Romune so stisnili pred gol Patrika Polca, nasprotnik je iz minute v minuto težje dihal, 37-letni čuvaj mreže je trpel, proti njemu so leteli streli z vseh smeri, mreža pa se je hitro polnila. V drugih 20 minutah so ga Slovenci premagali kar šestkrat in pred zadnjimi 20 minutami vodili s kar 7:1 (razmerje strelov po 40 minutah je bilo 36:12), v zadnjem delu pa sta Rok Tičar in Miha Verlič, ki je dosegel hat-trick, potrdila zanesljivo slovensko zmago (9:1).

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko delamo prave stvari, ko se držimo dogovorov, vse skupaj funkcionira"

"Hokejska tekma traja 60 minut, ne moreš zmagati v prvi minuti ali pa v prvi tretjini. Do edinega njihovega gola smo igrali zelo solidno, imeli smo dve, tri priložnosti, če bi zadeli, bi bilo že takrat vse drugače, tako da mislim, da je bilo že v prvi tretjini v redu. Smo pa v nadaljevanju lahko zadovoljni z učinkovitostjo. Ko delamo prave stvari, ko se držimo dogovorov, vse skupaj funkcionira. Danes je šlo po načrtu," je po zmagi dejal selektor Matjaž Kopitar.

"Z ekipo smo se morali malo pogovoriti, spremeniti taktiko, tako da je v nadaljevanju vse lažje steklo." Foto: Domen Jančič/HZS "Zagotovo je občutek po treh zadetkih dober, ustvarili smo si dobre priložnosti in iz njih tudi zadeli. Morda smo v prvi tretjini pokazali premalo 'kreative'. Z ekipo smo se morali malo pogovoriti, spremeniti taktiko, tako da je v nadaljevanju vse lažje steklo," je po zmagi, h kateri je prispeval tri gole, dejal Verlič, kapetan Mitja Robar pa dodal: "Treba je biti potrpežljiv, igrati vseh 60. minut. Drsalno nam vseh 60 minut niso mogli konkurirati. Prvo tretjino so se zelo dobro borili, tudi drsali z nami, mi pa smo imeli v igri premalo energije, zato je bil tudi takšen rezultat. Nato smo stopili na plin, postali bolj lačni golov in postavili stvari na svoje mesto."

Gašper Krošelj je po dveh tretjinah mesto v vratih prepustil Matiji Pintariču. Kako resna je njegova poškodba, še ni jasno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenski selektor je po drugi tretjini, tako kot Julius Penzes na drugi strani, zamenjal vratarja, a ne iz istega razloga kot Slovak na klopi Romunije. Gašperja Krošlja je Matija Pintarič zamenjal zaradi poškodbe. "Poškodba. Upam, da ni hujša. Lahko, da so samo krči, da je vse skupaj le posledica dehidracije. To bi bila še najmanjša težava. Upam, da bo z Gašperjem vse v redu in da bo kandidiral tudi za petkovo tekmo. Če ne bo pripravljen, imamo tukaj Matijo, ki je dobro branil, tudi na Madžarskem je dobro branil na pripravljalni tekmi. Morali bomo igrati kot ekipa, ne glede na to, kdo bo v golu, bo morala celotna ekipa igrati za uspeh."

Po "prostem" četrtku v petek dan D

Slovenci bodo imeli v četrtek tekmovanja prost dan, kako ga bodo izkoristili, Kopitar takoj po tekmi še ni imel odgovora. V petek pa jih čaka obračun za prvo mesto z Madžarsko, ki se je po zanesljivi uvodni zmagi nad Južno Korejo (5:1) danes namučila z Litvo, premagala jo je z 2:1. Slovenci so po dveh dneh tam, kjer želijo biti, na prvem mestu lestvice. Slovenci se bodo v petek pomerili z Madžari. Foto: Martin Metelko/HZS

Vzhodni sosedi imajo na tribuni še naprej izjemno in glasno podporo zvestih navijačev, ki jih spodbujajo že od prvega obračuna. Kar nekaj Madžarov si je ogledalo tudi večerno tekmo Slovenije, na kateri smo znova pogrešali domače navijače. Le upamo, da bo v petek drugače in da madžarski napev ne bo preglasil slovenskega. Madžari imajo na prvenstvu v Ljubljani izjemno podporo navijačev. Foto: Martin Metelko/HZS

