V Južni Koreji v torek izbirajo naslednika odstavljenega predsednika

V Južni Koreji bodo v torek po šestih mesecih političnega kaosa predčasne predsedniške volitve, na katerih bodo volili naslednika Yoon Suk Yeola, ki so ga odstavili po sporni razglasitvi vojnega stanja. Največ možnosti za zmago ima nekdanji vodja opozicijske Demokratične stranke Lee Jae Myung, to pa mu skuša preprečiti kandidat vladajoče Ljudske stranke (PPP) Kim Moon Soo.

Novoizvoljeni predsednik bo zamenjal Yoona Suk Yeola, ki je bil odstavljen, ker je decembra uvedel vojno stanje, ki ga je parlament nekaj ur pozneje preklical. Razglasitev, ki jo je utemeljil z grožnjami protidržavnih sil in Severne Koreje, je presenetila državo. Po turbulentnih mesecih, ko je Yoon postal tudi prvi pridržani predsednik v zgodovini države, je ustavno sodišče v aprilu potrdilo njegovo odstavitev in s tem omogočilo predčasne volitve.

Zmagovalec se bo moral soočiti s političnimi in gospodarskimi posledicami Yoonove poteze, ki je državo pahnila v pretrese in pokazala globoko razdeljenost državljanov, poroča britanski BBC.

Junaka delavskega razreda

Glede na javnomnenjske raziskave ima med šestimi kandidati največ možnosti za zmago Lee Jae Myung iz glavne opozicijske Demokratične stranke. To niso prve predsedniške volitve zanj, saj je leta 2022 za las izgubil proti Yoonu.

Velja za junaka delovnega razreda, saj je že kot najstnik delal v tovarni, po delovni poškodbi pa se je posvetil študiju prava in postal odvetnik za področje človekovih pravic. Hitro si je zgradil tudi politično kariero, sprva kot župan Seongnama, nato kot guverner province Gyeonggi. V zadnjih letih se je zapletel v več škandalov, od zasebnih zaradi domnevne ljubice do političnih zaradi suma korupcije. Obljublja vzpostavitev pravične družbe.

Njegov glavni tekmec je Kim Moon Soo iz PPP. Med kampanjo se je skušal predvsem oddaljiti od Yoona, ki je še do nedavnega pripadal stranki. V mladosti je bil zagovornik delavskih pravic in sindikalist, dvakrat so ga tudi aretirali med drugim zaradi kršenja protikomunistične zakonodaje. V zaporu je preživel dve leti in pol. Pozneje se je pridružil konservativni stranki, med drugim je bil prav tako guverner najštevilčnejše province Gyeonggi, nazadnje pa minister za delo.

Nobene kandidatke

Za položaj se potegujejo še Lee Jun Seok iz Nove reformistične stranke, Kwon Young Guk iz Demokratično-laburistične stranke ter dva neodvisna kandidata, Hwang Kyo Ahn in Song Jin Ho. Prvič po 18 letih se za najvišji položaj v državi ne poteguje nobena ženska.

Volišča bodo v torek odprta od 6. do 20. ure po lokalnem času. Prve rezultate pa pričakujejo po zaprtju volišč, zmagovalec bi lahko bil znan zgodaj v sredo.