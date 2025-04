Južnokorejsko ustavno sodišče potrdilo odstavitev predsednika

Vseh osem ustavnih sodnikov se je strinjalo, da je bila razglasitev vojnega stanja decembra lani protiustavna in je predstavljala grožnjo stabilnosti države. Opozorili so, da je odločitev Yoona kršila temeljna načela vladavine prava, demokracije in politično nevtralnost oboroženih sil, ko je v parlament poslal vojake, da bi poslancem preprečil glasovanje o odpravi vojnega stanja.

"Na koncu so protiustavna in nezakonita dejanja (...) pomenila izdajo zaupanja ljudi in predstavljajo resno kršitev zakonodaje, ki je z vidika varstva ustave ni mogoče tolerirati," so še dodali ustavni sodniki.

Poslanec Ljudske stranke (PPP), katere član je tudi Yoon, je v odzivu sporočil, da bo stranka spoštovala razsodbo ustavnega sodišča. Vodja opozicije Lee Jae-myung, ki po javnomnenjskih raziskavah velja za glavnega favorita, ki bi lahko nasledil Yoona, pa je razsodbo pozdravil.

Na milijone Korejcev je razsodbo spremljalo v neposrednem televizijskem prenosu. Veleposlaništva - med drugim ameriško, francosko, rusko in kitajsko - pa so svoje državljane opozorila, naj se izogibajo množičnim zborovanjem. V državi so namreč od začetka politične krize potekali številni množični protesti tako podpornikov kot nasprotnikov Yoona.

Razglasil vojno stanje in ga v nekaj urah odpravil

Yoon je politično krizo v državi sprožil 3. decembra lani, ko je nepričakovano razglasil vojno stanje, ki pa ga je parlament v roku nekaj ur odpravil. Poslanci so nato izglasovali Yoonovo odstavitev, kar je ustavno sodišče danes tudi potrdilo. V skladu z odločitvijo sodišča bodo razpisane predčasne predsedniške volitve, ki se morajo izvesti v roku 60 dni.

V zvezi s kratkotrajnim vojnim stanjem, ki ga je parlament v nekaj urah odpravil, proti Yoonu poteka še ločen kazenski postopek, kjer mu grozi zaporna kazen.