Po torkovi zmagi svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, nad Litvo (4:2) se je slovenska hokejska reprezentanca v sredo razbesnela nad Romunijo (9:1), ki je zdržala le eno tretjino, nato pa iz minute v minuto vse bolj trpela. Ob koncu je z nagrado za najboljšega igralca na strani Slovenije poziral član razigranega "nemškega" napada Žiga Jeglič, podpisal se je pod dva zadetka in tri asistence, poškodba, ki jo je staknil v končnici nemškega prvenstva, je skoraj pozabljena.

"Začetek je bil še kar dober, dosegli smo prvi gol, a potem nehali igrati in ga prejeli, bili v krču. Takrat se je bilo treba usesti, malo ohladiti glave, zadihati in iti sproščeno v drugo tretjino. Nato se je odprlo, sprostili smo se, nismo bili več v krču, tako da upam, da bomo to prenesli na petek. Včasih, če igraš pravi hokej, je na koncu treba dati še manj energije, po drugi tretjini sem se tako počutil bolj spočit kot po prvi, saj če igraš hitreje s ploščkom, je tudi lažje za noge in telo. Rama je v redu, malo se pazim večjih kontaktov, a ni večjih težav," je po zmagi dejal Jeglič, ki ga s soigralci v petek čaka povsem drugačna tekma.

"Nemški napad" Žige Jegliča, Mihe Verliča, Jana Urbasa je v sredo polnil romunski gol. Foto: Domen Jančič/HZS

Rad bi začutil Tivoli kot nekoč

Slovenci so z visoko zmago na vrhu lestvice prehiteli Madžarsko - na računu ima prav tako dve zmagi, a slabšo gol razliko -, s katero se bodo v petek udarili na obračunu D prvenstva, na katerem si bosta napredovanje zagotovili zmagovalka in drugouvrščena ekipa. "Madžari so videti kot druga najboljša ekipa, to bo pravi preizkus za nas. To tekmo je treba dobiti. Bo pa to povsem drugačen hokej, velika borba, tako da bo šlo na nož," o srečanju z vzhodnimi sosedi pravi 34-letni napadalec.

Madžarski navijači so že v torek zavzeli polovico zahodne tribune Tivolija, nad njihovo številčnostjo so bili presenečeni tudi njihovi hokejisti.

Madžari imajo na tribunah že vse od začetka prvenstva zvesto podporo. Foto: Martin Metelko/HZS

Madžari imajo že vse od uvodne torkove tekme na tribunah podporo skoraj tisoč zvestih navijačev, ki s prepevanjem in skandiranjem skrbijo, da se tivolsko gledališče vsaj v času njihovih obračunov zbudi. Zgodba na slovenskih tekmah je žal drugačna, daleč od lepših časov domačih prvenstev, predvsem tistega 2012 v Stožicah ali pa tistega leta 2001, ko so si Slovenci v nabito polnem Tivoliju prvič priigrali elito. "Napovedovali smo, da bo vsako tekmo več gledalcev, pomembno je, da bo v petek hala 'gorela'," se boljšega, predvsem pa številčnejšega vzdušja slovenskih navijačev nadeja Jeglič.

Selektor Matjaž Kopitar je znova poudaril, da se bolj obremenjuje z drugimi stvarmi kot gledalci, a ob tem dodal, da se v petek ne želi počutiti, kot da reprezentanco vodi v gosteh: "Z gledalci se sami res ne ubadamo, si pa seveda vsi skupaj želimo podpore s tribun. Res se ne bi rad v petek počutil, kot da sem v Budimpešti. Rad bi začutil ta Tivoli, kot sem ga mnogokrat v igralski karieri, pozneje pa tudi v trenerski, res si želim, da bi bilo tudi v petek tako."

Selektor Matjaž Kopitar se v petek ne želi počutiti, kot da igrajo v Budimpešti. Danes imajo njegovi varovanci prost dan, namenjen regeneraciji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Regeneracija, dan za družino, v petek pa po tretjo zmago

Slovenci imajo danes prost dan, namenjen je regeneraciji, terapijam, tudi druženju z družinskimi člani. Na ledu so le tisti, ki niso dobili priložnosti za igro. V petek dopoldan sledi razdrsavanje. Slovenski štab je do zdaj prijavil 18 drsalcev, dve mesti sta ostali prosti, kot je pojasnil Kopitar, ju bodo zapolnili z enim branilcem in enim napadalcem.

In stanje vratarja Gašperja Krošlja, ki je sredino tekmo proti Romunom končal predčasno, po dveh tretjinah? "Ravno zdaj sem govoril. Očitno je bil res samo zelo močan krč, nisem specialist za te stvari, tako da ne vem, zakaj do tega pride, a mislim, da bo v redu," je danes o stanju vratarja dejal selektor.

Tekma z Madžarsko, ki naj bi si v primeru napredovanja prizadevala pridobiti gostiteljstvo prihodnjega svetovnega prvenstva elitne divizije - potem ko so ga odvzeli Rusiji, gostitelj še ni znan -, v kombinacijah z Madžari se pojavlja tudi Slovenija, se bo v petek začela ob 19. uri.