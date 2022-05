Slovenci po zmagi nad Madžari že prvi na SP

Glede na razplet dosedanjih tekem na SP in razmerja moči je bilo jasno, da bo današnji večerni obračun odločal o prvem mestu na lestvici. Na elitno SP 2023 sicer s tega tekmovanja vodita prvi mesti, a v današnji tekmi je bilo tudi veliko sosedskega prestiža.

Na koncu so, čeprav imajo Madžari med SP zelo dobro in glasno podporo navijačev na tivolskih tribunah, slavili domači hokejisti in navdušili tudi svoje privržence, ki so le preglasili vzhodne sosede. S to zmago pa so Slovenci že po treh tekmah tudi osvojili prvo mesto in si zagotovili napredovanje, saj jih ne more več prehiteti nobena od tekmic.

Slovenci imajo dobre izkušnje z vzhodnimi sosedi; na zadnji prijateljski tekmi pred desetimi dnevi so zmagali s 3:0, na uradnih tekmah na SP pa so imeli do danes tudi same zmage, zadnjo leta 2019 v Kazahstanu (6:0).

Po manjši težavi s poškodbo, ko je predčasno končal tekmo z Romuni, je bil tokrat v vratih spet Gašper Krošelj.

Slovenska ekipa je z učinkovitim začetkom utišala navijače gostujoče zasedbe. Že v prvem napadu na tekmi je po pol minute z natančnim strelom pod prečko zadel Žiga Jeglič.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič/Sportida):

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

Sledilo je obdobje pritiska Slovenije, vratar Miklos Rajna pa je imel precej dela ob dobrih slovenskih akcijah. A novega zadetka ni bilo, tudi ne med 11. in 13. minuto, ko je imela Slovenija prvi "power play" na tekmi. V 15. minuti je Klemen Pretnar poslal v protinapad Jana Urbasa, ki so ga gostje pred vrati verjetno ustavili celo s prekrškom, a sodniki igre niso prekinili, v nadaljevanju akcije pa so Madžari iz ene redkih priložnosti v tej tretjini izenačili.

Madžari so bili v uvodu drugega dela dokaj enakovredni. A nato so Slovenci udarili v 27. minuti in praktično v petih sekundah odločili tekmo.

Najprej je po izdelani akciji in močnem strelu vratarja Rajno premagal Robert Sabolič in ko se navdušenje na tribunah še ni poleglo, je ob začetku madžarskega napada Žiga Pance ukradel plošček madžarski obrambi, sam pridrsal pred vratarja in ga s strelom pod prečko tudi premagal.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V nadaljevanju te tretjine je Slovenija občasno pokazala silovit pritisk, po drugi strani pa se je tudi ubranila prve madžarske prednosti z igralcem več med 34. in 36. minuto.

Na koncu je bil izid visok, 5:1, pot do njega pa ni bila povsem enostavna. Madžari so namreč sredi zadnje tretjine že dosegli gol za znižanje, ki pa so ga sodniki zaradi šestih igralcev v polju razveljavili.

Finiš pa je bil spet povsem slovenski. Vse bolj živčni Madžari so si v zadnjih minutah prislužili več izključitev. Slovenci pa so to znali kaznovati, najprej je ob igralcu več v polno zadel Sabolič, manj kot minuto pozneje pa je bil po zmedi v obrambi tekmecev uspešen še Ken Ograjenšek, ki je tako postavil piko na i lepemu večeru in uvrstitvi med najboljše na svetu že po treh tekmah domačega SP.

Slovenci bodo imeli v soboto na SP prost dan, v nedeljo pa jih čaka še obračun z Južno Korejo, ta je danes izgubila z Litvo s 3:5.

Slovenija : Madžarska 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 4200, sodniki: Holm (Švedska), Piragić (Hrvaška, glavna), Leermakers (Nizozemska), Nothegger (Avstrija). Strelci: 1:0 Jeglič (Urbas, Gregorc, 1.), 1:1 Erdely (Terbocs, Nagy, 16.), 2:1 Sabolič (Tičar, Robar, 27.), 3:1 Pance (27.), 4:1 Sabolič (Maver, 58.), 5:1 Ograjenšek (Verlič, 48.). Kazenske minute: Slovenija 4, Madžarska 14.

Preberite še: