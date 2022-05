Pripravljen na boj na ledu in tribunah, HZS pa na kandidaturo z Madžari za gostiteljstvo elite

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je ena od ključnih tekem domačega svetovnega prvenstva divizije I, skupine A. Ob 19. uri se bo v derbiju prvenstva za prvo mesto udarila z Madžari. Če bi obe sosedi napredovali med elito, bi moči združili pri kandidaturi za svetovno prvenstvo elite prihodnje leto, je za časnik Delo potrdil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Napadalec Anže Kuralt, ki zadnja štiri leta igra na Madžarskem, je pred večernim srečanjem prepričan, da ima Slovenija kakovostnejše moštvo, in upa, da bodo to hitro pokazali na ledu. Ob tem si želi, da bi bili tudi slovenski navijači glavni na tribunah, na katerih so v zadnjih dneh za vzdušje skrbeli prav Madžari: "Bobni, raglje, naj bo čim glasneje, naj bodo naš dodatni igralec."

Ljubljanska dvorana Tivoli bo zvečer v znamenju dvoboja za prvo mesto med slovensko in madžarsko reprezentanco, ki sta svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda odprli z zmagama. Slovenci so premagali Litvo (4:2) in Romunijo (9:1), Madžari pa Južno Korejo (5:1) in Litvo (2:1). Obe reprezentanci sta bili v četrtek tekmovanja prosti, izkoristili sta ga za regeneracijo, danes pa so vse misli usmerjene k večernemu dvoboju. Vstopnice, ki so bile v prosti prodaji, so bile v sredo že razprodane, obstaja pa možnost, da bo nekaj tistih, ki so sicer namenje partnerjem Hokejske zveze Slovenije, šlo še v prodajo.

Strastni, glasni, navijaški Madžare že vse od prve tekme spodbuja glasna navijaška vojska. Foto: Domen Jančič/HZS

Bitko je mogoče pričakovati tako na ledu kot na tribunah. Madžari imajo v Tivoliju precej številčne in bučne navijače že vse od prvega dne tekmovanja. Kupili so okoli 800 paketov vstopnic, za konec tedna pa napovedali okrepitve.

"Res imajo dobro podporo. Klubski soigralci so mi omenili, da naj bi jih konec tedna prišlo dva tisoč. Upam, da številka ni prava oziroma da jih ne bo več kot naših, predvsem pa, da bodo slovenski navijači glasnejši," se pred večerno tekmo nadeja slovenski napadalec Anže Kuralt, ki si je zadnja štiri leta kruh služil prav na Madžarskem, kjer je dodobra spoznal tudi navijaško plat vzhodnih sosedov: "So zelo strastni ljudje, radi navijajo. Na splošno imajo radi šport, spodbujajo svoje igralce, ko pridejo na tekme, so glasni, navijajo." In kakšno je Kuraltovo sporočilo Slovencem? "Kot vem, kart ni več, ne vem, koliko so jih dobili Madžari, a zdaj je, kar je. Upam le, da bodo Slovenci prišli v čim večjem številu. Bobni, raglje, naj bo čim glasneje, naj bodo naš dodatni igralec."

Budimpešta in Ljubljana bi združili moči pri gostiteljstvu elite Stožice so leta 2012 že gostile svetovno hokejsko prvenstvo, a takrat drugega razreda. Če bi letos med elito napredovali Slovenija in Madžarska, so pri obeh zvezah pripravljeni na skupno kandidaturo elitne divizije 2023, ki po odvzemu gostiteljstva Rusom še nima gostitelja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija in Madžarska napovedujeta skupno kandidaturo za hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije prihodnje leto, poroča časnik Delo. Pogoj je, da se obe reprezentanci na letošnjem SP prve divizije v Ljubljani uvrstita v najvišji rang hokejskega tekmovanja. Kot še poroča časnik, bi bili zaradi boljše infrastrukture polfinala in finale v Budimpešti, čeprav je zamisel o skupni kandidaturi v osnovi slovenska. Hokejska dvorana v Budimpešti s kapaciteto 20 tisoč gledalcev namreč spada med največje v Evropi, v Stožicah se pripravljajo na projekt za 9.000 gledalcev. Nasproti slovensko-madžarski kandidaturi naj bi stala skupna kandidatura Latvije in Finske, ki imata daljši status v najvišjem kakovostnem razredu svetovnega hokeja in s tem prednosti. Po drugi strani tej kandidaturi ne gre na roke podatek, da bo Finska letos že četrtič v zadnjih 12 letih gostila SP. Kot je v pogovoru za Delo potrdil generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, je velika prednost slovenskega dela kandidature to, da bi reprezentance bivale v neposredni bližini ledene ploskve v Stožicah, zelo blizu je tudi vadbena dvorana, ki bi bila v Tivoliju. Aktualna slovenska vlada je že odobrila sredstva za prijavo kandidature. Pri samem proračunu tekmovanja bo večji delež krila Madžarska, saj bo imela s končnico tudi najatraktivnejši del prvenstva. Nazadnje pred pandemijo, leta 2019, je proračun prvenstva na Slovaškem znašal 20 milijonov evrov.



Vir: STA

Pred tedni soigralci v finalu, zdaj nasprotniki

Tridesetletnik ima za seboj odlično sezono v dresu madžarskega kolektiva iz Szekesfehervarja, s katerim je prvič zaigral tudi v finalu ICEHL. Če je še pred tedni moči na ledeni ploskvi združeval z Janosem Harijem, Balintom Magosijem, Csanadom Erdelyjem, Istvanom Terbocsom in Milanom Horvathom, bo zvečer vse drugače. "Nekaj soigralcev bo na drugi strani, a na ledu ni prijateljstev. Če bo treba, se bomo tudi stepli za zmago (smeh, op. a.). Kakšnega zbadanja še ni bilo, morda do tekme še bo. Lahko pa rečem, da so Madžari zelo prijazni fantje, a moja motivacija, da jih premagamo, je zelo velika," pravi Kuralt.

"Nekaj soigralcev bo na drugi strani, a na ledu ni prijateljstev. Če bo treba, se bomo tudi stepli za zmago." Foto: Guliverimage

Hitro pokazati, kdo je glavni na igrišču

Večina Madžarov igra v Erste Ligi, ki združuje madžarske in romunske klube, peterica v ICEHL, napadalec Balazs Sebök je že več kot desetletje na Finskem (zadnjih sedem sezon v najkakovostnejši Liigi), Janos Vas igra na Slovaškem, Kristof Papp pa je del ameriške univerzitetne lige.

"Madžarska je ena od bolj kakovostnih ekip na tem turnirju. Mislim, da bodo hoteli nadzorovati plošček, igrati s ploščkom, kot mi, želeli bodo nadzorovati igro, a jim mi tega ne bomo dopustili, saj verjamem, da smo kakovostnejše moštvo in da bomo to dokazali že v prvih minutah. Potrebujemo malo boljši začetek kot na prvih dveh tekmah, malo bolj fizično moramo začeti tekmo, da se morda malo 'ustrašijo' oziroma da že takoj pokažemo, kdo je glavni na tem igrišču. Treba bo minimalizirati napake, izkoristiti priložnosti za gole in zmagati," je odločen Kuralt, ki je zadnje medsebojno srečanje – na pripravljalni tekmi pred dvema tednoma so s 3:0 zmagali Slovenci, ki so pogrešali kar nekaj udarnih členov – izpustil.

"Vsi fantje iz mojega kluba so takrat že igrali, menim, da so bili precej utrujeni od play-offa v ICEHL, saj je bil finale zelo fizično naporen, tako da je bila pri njih zagotovo prisotna utrjenost. Slika tiste tekme ni povsem realna, lahko pa potegnemo sklepe, kako želijo igrati, in se pripravimo na to."

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prav odprto nikoli ne igrajo, bodo pa zagotovo poskušali z nami igrati malo več"

"Madžare dobro poznamo, njihov prvi napad (István Sofron, Janos Hari, Csanad Erdely) zelo izstopa. Kakšnih posebnih stvari pa na dosedanjih dveh tekmah niso pokazali, z izjemo učinkovitosti tega napada. Prav odprto nikoli ne igrajo, bodo pa zagotovo poskušali z nami igrati malo več. Zdaj se že ponavljam, a bolj moramo gledati nase, na svojo igro, poskrbeti, da bomo stali tako, kot je prav, saj potem težko igrajo z nami," pa pred večernim dvobojem razmišlja slovenski selektor Matjaž Kopitar. Ta bo 18 drsalcem dodal še dva igralca, enega branilca in enega napadalca.

Reprezentanci sta se v zadnjem desetletju na svetovnih prvenstvih srečali štirikrat, vselej so zmagali Slovenci, zadnjič leta 2019 v Kazahstanu, kjer je bilo 6:0.

Prvi plošček bo padel ob 19. uri, po večerni tekmi sledi tekmovanja prosta sobota, v nedeljo pa obračun z Južno Korejo, ki je včeraj prišla do prve zmage.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance:

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Slovenija : Japonska 3:4* (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) - po podaljšku

Romunija : Slovenija 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Italija : Slovenija 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Slovenija : Francija 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Pripravljalne tekme madžarske reprezentance:

Madžarska : Ukrajina 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Madžarska : Ukrajina 3:2* (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) - po izvajanju kazenskih strelov

Madžarska : Južna Koreja 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Kje igrajo Madžari? Vratarja: Zoltan Hetenyi (DEAC, Erste Liga), Miklos Rajna (UTE Budapest, Erste Liga)

Branilci: Nandor Fejes (Gyergyoi HK, Erste Liga), Zsombor Garatc (MAC HKB Ujbuda, Erste Liga), Milan Horvath (Fehervar AV19, ICEHL), Roland Kiss (DVTK Jegesmedvek, Erste Liga), Scott Macaulay, Tamas Pozsgai (oba MAC HKB Ujbuda, Erste Liga), Bence Sziranyi (DVTK Jegesmedvek, Erste Liga)

Napadalci: Csanad Erdely, Janos Hari, Bálint Magosi, István Terbócs (vsi Fehervar AV19, ICEHL), Daniel Koger, Rasmus Kulmala, Gergö Nagy (vsi FTC-Telekom, Erste Liga), Kristof Papp (Michigan State University, NCAA), Tamás Sarpatki, Balazs Sebök (Ilves Tampere, Fin, Liiga), István Sofron (SC Csikszereda, Erste Liga), Richard Toth (MAC HKB Ujbuda, Erste Liga), Janos Vas (HC Presov, Slovaška Tipos Extraliga)

SP divizija I, skupina A, 4. dan (Tivoli)* Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska



Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi - 6 točk

2. Madžarska 2 - 6

3. Južna Koreja 2 - 3

4. Romunija 2 - 0

5. Litva 2 - 0 Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

Preberite še: