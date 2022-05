Hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije prihodnje leto bi moralo biti med 5. in 21. majem 2023 v Sankt Peterburgu, a je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) Rusiji zaradi invazije na Ukrajino odvzela gostiteljstvo. Novega gostitelja svetovnega prvenstva 2023 bodo potrdili na letnem kongresu IIHF, ki bo zadnji teden letošnjega majskega SP elite v Tampereju (SP bo med 13. in 29. majem). Najpozneje naj bi bil gostitelj znan 27. maja.

Za sogostiteljstvo si prizadevata Slovenija in Madžarska, o čemer je pred dnevi prvo poročalo Delo. Tako Budimpešta kot Ljubljana s Stožicami bi gostili skupinski del, zaradi boljše infrastrukture pa bi bili polfinala in finale v Budimpešti, čeprav je zamisel za združitev moči slovenska. Obe reprezentanci sta v Tivoliju izpolnili pogoj na ledu in se uvrstili v najvišji rang hokejskega tekmovanja, nadaljevanje pri kandidaturi morata opraviti vodstvi zvez. Predsednika obeh zvez György Such in Matjaž Rakovec in generalna sekretarja Dejan Kontrec in Levente Sipos so tako na novinarski konferenci pred zadnjo tekmo svetovnega prvenstva drugega razreda, ki so ga Slovenci končali kot zmagovalci, predstavili nekatere podrobnosti kandidature.

Predsednik Matjaž Rakovec je vrednost projekta, pri katerem bi si zvezi delili stroške in dobiček, ocenil na okoli 20 milijonov evrov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Potem ko je pred mesecem dni prišla odločitev, da svetovnega prvenstva v Sankt Peterburgu ne bo, smo se pri HZS domislili, da bi se lahko z madžarskimi kolegi hitro povezali in organizirali SP. Izvedenih je bilo kar nekaj sestankov v živo. Po teh je padla dokončna odločitev, da Slovenija in Madžarska skupaj vložita kandidaturo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva leta 2023. Ena skupina bi bila organizirana v Ljubljani, v Stožicah, kjer smo pred desetimi leti odlično organizirali svetovno prvenstvo skupine B, kjer je bilo na tekmah več kot devet tisoč gledalcev. Poleg skupine bi tu izvedli še dve četrtfinalni tekmi. Druga skupina, dva četrtfinala, polfinala in tekmi za odličja pa bi bila v Budimpešti, saj ima ta večjo zmogljivost," je na novinarski konferenci pojasnil Rakovec.

"Pokazala se je izjemna priložnost, ki pa je posledica obžalovanja vrednih dogodkov v Ukrajini, da lahko tudi majhne države, ki smo si blizu geografsko in organizacijsko, gostimo elito. Na roko nam gre, da je veliko reprezentanc v naši bližini, kar je dober podatek za organizacijo tega tekmovanja. Nismo v lahkem položaju, saj se organizatorji na to pripravljajo dve, tri leta, a menimo, da bomo ob podpori obeh vlad in mest uspešni," je ob uradni najavi kandidature dejal predsednik madžarske zveze Gyorgy Such.

Gyorgy Such Foto: Grega Valančič/Sportida

Prejšnja prvenstva okoli 20 milijonov evrov, podpora vlad in župana

Slovensko in madžarsko stran v prihodnjih dneh čaka kopica sestankov. V torek gre ekipa na Dunaj, v četrtek bodo imeli konferenčni klic z vodstvom IIHF, po katerem bi bilo jasnih več stvari, tudi kaj več o proračunu načrtovanega prvenstva. "Težko je že zdaj govoriti o stroških, a ocena v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi je okrog 20 milijonov evrov," je pojasnil predsednik in poudaril, da imajo soglasje vlade v odhodu kot tudi načelen ustni dogovor s predstavniki prihodnje vlade, prav tako pa pisno potrdilo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki podpira zamisel.

Rakovec je pojasnil, da si bosta zvezi tako stroške tekmovanja kot dobiček delili na polovico.

Dvorana Stožice bi v primeru gostiteljstva elite morala doživeti kar nekaj sprememb v primerjavi z letom 2012. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec je poudaril, da so formalnosti, povezane s kandidaturo, ogled dvorane in hotelov, že opravili. Po njegovih besedah podpredsednik IIHF Petr Briza ob videnem ni imel pripomb. Bo pa kljub vsemu izziv dvorana Stožice, ki ni prijateljica hokeja, kar se je pokazalo pred desetimi leti, saj se z nekaterih delov ne vidi dobro. Kontrec je ob tem pojasnil, da sodelujejo z arhitekti, s katerimi bodo našli najboljšo rešitev.

Nasproti slovensko-madžarski kandidaturi naj bi stala skupna kandidatura Latvije in Finske. Latvijci so prvenstvo gostili lani, Finci ga letos. Pri HZS niso seznanjeni, ali so Finci in Latvijci kandidaturo vložili. "Kakšne so možnosti, da bomo gostili prvenstvo, ne vemo. Imamo kar nekaj prednosti, predvsem ta bazen, ki še nikoli ni dobil tega tekmovanja, a bi bilo to zelo dobrodošlo pri popularizaciji tega športa," je še dodal Rakovec. odločitev naj bi bila znana najpozneje 27. maja.