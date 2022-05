Hokejska elita v Ljubljani? "Izredne razmere zahtevajo izredne odločitve."

"Izredne razmere zahtevajo izredne odločitve," je vodilo, s katerim sta se hokejski zvezi Slovenije in Madžarske lotili ambicioznega projekta, pripeljati elitno divizijo svetovnega hokeja v Ljubljano in Budimpešto. "Priložnost je enkratna," pravita predsednika obeh zvez, Matjaž Rakovec in György Such, upata pa tudi na pogum odločevalcev v Mednarodni hokejski zvezi (IIHF).

Kot smo že pisali, sta se hokejski zvezi Slovenije in Madžarske odločili za skupen projekt organizacije svetovnega prvenstva elitne divizije v Ljubljani in Budimpešti. Izjemna priložnost se jima je ponudila po tem, ko je IIHF prvenstvo leta 2023 odvzela Sankt Peterburgu kot kazen za rusko invazijo na Ukrajino. Roki so kratki, stroški veliki, a to so dejstva, ki gredo na roko Sloveniji in Madžarski, sta prepričana oba predsednika zvez Matjaž Rakovec in György Such.

Elita v Stožicah in dvorani MVM Dome?

Ljubljana bi gostila eno skupino ter dve tekmi četrtfinala v Stožicah, ki so sicer hokeju precej neprijazna dvorana, a bi jo bilo mogoče z izkušnjami s prvenstva divizije I leta 2012 dovolj dobro pripraviti za najmanj devet tisoč gledalcev, medtem ko bi Budimpešta drugo skupino, dve četrtfinalni tekmi ter polfinala in finale, gostila v orjaški novi dvorani MVM Dome, sicer na osrednjem rokometnem središču pri naših vzhodnih sosedih, ki bi v hokejski konfiguraciji lahko sprejela več kot 19 tisoč gledalcev.

Predsednika Matjaž Rakovec in György Such sta zavohala zgodovinsko priložnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stroški in dobiček 50 : 50

Prav število sedežev je nadvse pomemben dejavnik za uspešnost tega projekta, pravi Rakovec, saj bi Hokejska zveza Slovenije ves morebitni zaslužek dobila samo od prodaje vstopnic. Stroške organizacije ocenjujejo na 20 milijonov evrov, ti pa bi se "zaradi kratkih rokov lahko tudi povišali", pravi Such, a dodaja, da so bila vsa prvenstva elitne divizije v zadnjih letih dobičkonosna za prireditelje. Madžarska in Slovenija bi si stroške delili na pol, prav tako dobiček. "Mi smo nosilci kandidature in to je bil tudi naš pogoj, da si delimo tako stroške kot dobiček, kar je za nas ključno. Prav zato je tudi smiselno, da sklepni in najbolj dobičkonosni del prvenstva gosti Budimpešta, ki ima na razpolago veliko večjo dvorano," ob tem pove Rakovec.

Vse bo znano najpozneje 27. maja

Dvorana MVM Dome v Budimpešti lahko sprejme več kot 19 tisoč hokejskih navijačev. Foto: Wikimedia Commons Ideja o organizaciji tega velikega športnega dogodka je zrasla na slovenskem zelniku, nam je potrdil predsednik HZS: "Res je, a šele pred kratkim. Nismo mogli vedeti, da bo IIHF odpovedal Sankt Peterburg, in ko smo dobili ta vprašalnik in je Dejan (generalni sekretar zveze, Kontrec, op. p.) malo klical naokrog, kakšni so odzivi, so bili vsi zadržani, takrat pa je tudi padla ideja, zakaj ne bi tega organizirali mi, saj nihče drug tega ne bo mogel izpeljati tako hitro."

Z Madžari so hitro našli skupni jezik, kandidaturo so vložili, zdaj pa upajo, da bo imel tudi IIHF dovolj poguma, da sprejme "skrajno odločitev". Nekaj podpore že imajo v svetu IIHF, ki bi lahko celo odločal zaradi izrednih razmer, a tudi, če bo o gostitelju prvenstva odločal kongres IIHF, bo odločitev znana kmalu, še pravi Rakovec: "Najpoznejši datum odločitve je 27. maj. Takrat bo znana odločitev kongresa, ta pa se začne 25. maja. Če pa bo odločal 'council', pa bi odločitev lahko prišla prej."

Dvorane po Evropi zasedene, interesa za SP ni

Zadržki bolj standardnih udeleženk elite so predvsem zaradi naglice, večje dvorane po Evropi so namreč zasedene za tri leta vnaprej, zato so običajno tudi prireditelji hokejskih prvenstev izbrani dovolj zgodaj. Slovenija in Madžarska sta s podporo obeh vlad – pri nas tako odhajajoče, načeloma pa tudi prihajajoče – ter mestnih oblasti pripravljeni ugrizniti v ta izziv, ta teden pa imajo že načrtovane številne sestanke, v četrtek tudi videokonferenco z vodilnimi člani Mednarodne hokejske zveze.

Drugič v Ljubljani, prvič v Budimpešti

MVM Dome je sicer rokometna dvorana. Foto: Guliverimage Ponujeni dvorani ustrezata pogojem, kandidatkama gresta na roko tudi geografska lega in dejstvo, da v tej regiji elitnih hokejskih prvenstev ni veliko. No, Ljubljana je že gostila svetovno hokejsko smetano, davnega leta 1966 še v obdobju Jugoslavije, Madžarska pa še nikoli. Nazadnje je bilo prvenstvo v tem delu Evrope leta 2005, v Avstriji, ko so si risi nazadnje priborili tudi obstanek med elito. "Sloveniji in Madžarski so blizu številne države, stalne udeleženke elitnih prvenstev, kot so Švica, Nemčija, Češka, Slovaška, pa ne nazadnje tudi Francija in Avstrija. Iz vseh teh držav smo dosegljivi v nekaj urah vožnje z avtomobilom. Tudi dobičkonosnost nas ne skrbi, spomnimo se samo prvenstva na Slovaškem, ki je bilo dobičkonosno, mi pa imamo skupaj v obeh dvoranah za 30 odstotkov več prostora za gledalce. Če so imeli oni dobiček z 21 tisoč sedeži, nas ne skrbi, saj imamo na voljo 28 tisoč sedežev," pravi Such in dodaja: "Mislim, da potrebujemo pogumen odziv IIHF."

Morebitne težave z dvorano ...

Madžari so v zadnjih letih v športno infrastrukturo vložili ogromna sredstva in v tem pogledu nimajo nobenih težav, kot nam je pred časom razložil nekdanji hokejist Andrej Brodnik, ta na Madžarskem deluje kot trener mladinskega reprezentančnega pogona, tudi z navijači ne bo težav, ti so namreč že na včeraj končanem SP divizije I v Ljubljani dokazali, da so zvesti podporniki svoje reprezentance in bi dvorano Tivoli na derbiju s Slovenijo brez težav do roba zasedli tudi sami, večje težave se nakazujejo pri nas.

Najprej z dvorano. Stožice pač niso hokejska dvorana. Na prvenstvu divizije I leta se je izkazalo, da z zgornjega dela tribun za goloma ni mogoče videti vse ledene ploskve, za nameček zložene spodnje vrste sedežev ob igrišču ponujajo vse prej kot prijeten pogled, a večje težave bi prav po izkušnjah iz leta 2012 tokrat odpravili, pravi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec: "Že iščemo rešitve z arhitekti, zdaj vemo, kako je to videti, ker smo že imeli prvenstvo, takrat tega nismo vedeli. Predvsem to, da se spodnji del sedežev potegne čisto do ograde. Ti sedeži bi bilo najdražji, tisti zgoraj so najcenejši in jih ni mogoče prav veliko spreminjati. Gre pa samo za najvišje sedeže čisto za golom. Ampak če rešimo težavo s sedeži čisto ob bandi, bo to že velik uspeh." Na ogled dvorane in hotelov so že peljali podpredsednika IIHF Petra Brizo in ni imel nobenih pripomb.

Stožice v hokejski konfiguraciji Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

... in z navijači

Druga morebitna težava bi bili lahko navijači. Vstopnice za tekme na prvenstvih elite so drage – na letošnjem prvenstvu na Finskem bo najcenejša stala 22 evrov, večinoma pa bodo stale od 40 do 65 evrov za tekmo, dnevni kompleti od 75 do več kot 200 evrov, da o vročih derbijih in VIP-paketih sploh ne govorimo – IIHF pa pričakuje, da bodo dvorane polne.

"Izredne razmere zahtevajo izredne odločitve." Foto: Sportal "Slovenci smo taki, da … Že ko smo za to prvenstvo v Ljubljani dali v prodajo prvi blok vstopnic, so Madžari, mislim, da v tednu dni, pokupili 600 blokov za svoje tekme, medtem ko so jih Slovenci za naše okoli 30. To je težava tega našega športa, tudi z drugimi predsedniki zvez ekipnih športov sem se pogovarjal, tudi z gospodom Franjem Bobincem kot kandidatom za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Kot sem že nakazal, če dobimo organizacijo svetovnega prvenstva elitne divizije, bo naš edini prihodek od vstopnic. In to je ta težava slovenskih navijačev, ki čakajo na zadnji trenutek, da te vstopnice kupijo, ali pa vsi nekako gledajo, kako bi do njih prišli brezplačno. Celo podatek, o katerem smo se pogovarjali, je, da bi se okoli 60 odstotkov kart lahko prodalo, kar 40 pa jih je takšnih, brezplačnih. Mislim, da bo treba ta odnos v slovenskem športu spremeniti, mogoče z zavezo teh športov, ki imamo možnost pobirati vstopnino, saj je dandanes zelo težko dobiti sponzorski denar, ta pa je trenutno edina možnost financiranja športne dejavnosti," ob tem pravi Rakovec.

Če bo IIHF za gostitelja SP 2023 izbrala Slovenijo in Madžarsko, bodo prvi kompleti vstopnic na prodaj že septembra, Rakovec pričakuje tudi veliko zanimanje zanje iz ZDA in Kanade, a slovensko reprezentanco, ki se bo bojevala za obstoj med elito, lahko podprejo samo domači navijači. Dotlej HZS čaka še volilna skupščina, ki bo konec junija in povsem mogoče je, da Rakovec ne bo več njen predsednik. "Protikandidata trenutno še ni, ampak nismo še nič uradno objavili. Bi bilo pa zanimivo, če bi bil predsednik kdo drug, to je pač usoda demokracije. Predaja poslov bi bila zanimiva," o tem pravi trenutni predsednik HZS.

Preberite še: