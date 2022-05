Najboljša priprava na elito? "Imeti čim daljšo sezono v klubu."

Za slovensko hokejsko reprezentanco je uspešno prvenstvo divizije I v Ljubljani, zdaj risi stiskajo pesti, da bi se naslednje leto v elitnem razredu spet bojevali pred domačimi navijači. "Prvenstvo v Ljubljani bi bilo zgodovinsko," so si enotni. Ne glede na to, kje tudi v resnici bo, imajo za naslednje leto že zastavljen cilj, obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja.

Slovenci so na v nedeljo končanem prvenstvu drugega razreda v Ljubljani dosegli štiri zmage in si z maksimalnim številom točk zanesljivo priborili mesto med 16 najboljšimi reprezentancami sveta. V elito so se vrnili prvič po letu 2017, tam bodo zaigrali še desetič v zgodovini. A doslej so si na prvenstvih najvišjega razreda le dvakrat tudi zagotovili obstanek, prvič leta 2002 na Finskem, zadnjič leta 2005 v Avstriji.

"Treba se bo veliko, veliko bolje pripraviti"

Obstanek je vedno glavni cilj in tudi naslednje leto ne bo nič drugače, pravijo, ob tem pa se zavedajo, da je razlika med elito in divizijo I ogromna. "To je kategorija višje, večina od nas starejših fantov je to že dala skozi. Vse je hitrejše, več je tekem, manj počitka," o prihajajočem izzivu pravi izkušeni branilec Klemen Pretnar. "Treba se bo veliko, veliko bolje pripraviti. Sistemsko in kondicijsko. Pa nato dati svoj maksimum, da ta cilj, ki si ga bomo postavili, tudi dosežemo," še dodaja.

Klemen Pretnar: Mislim, da si deset let nazaj nihče od nas na to ni upal niti pomisliti, da pa smo zdaj tako blizu tega, je nekaj zgodovinskega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija in Madžarska se potegujeta za organizacijo naslednjega hokejskega mundiala. Če jima Mednarodna hokejska zveza ugodi, bo to zgodovinski dogodek tudi za slovenske hokejiste, pritrjuje Pretnar: "Ja, seveda, to bi bilo še posebej sladko. Ko smo fantje slišali za to, ko se je v garderobi zašušljalo … Če bi se tudi uresničilo, bi bilo to res izjemno. Mislim, da si deset let nazaj nihče od nas na to ni upal niti pomisliti, da pa smo zdaj tako blizu tega, je nekaj zgodovinskega."

"Dolgo je že od našega zadnjega boja z elito"

Tudi napadalca Roka Tičarja vznemirja misel na domače prvenstvo najvišjega razreda. "Nekaj smo prebrali o tem, bomo videli. Smo seznanjeni, bilo bi super gledati vse svetovne hokejske velesile v Ljubljani in na Madžarskem. To bi bila lepa priložnost za navijače, pa tudi za nas, da doma naredimo en dober rezultat," pravi.

Rok Tičar: Jaz osebno še nisem obstal v elitnem razredu in to je moj osebni cilj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilj je že znan, obstanek med elito, dodaja slovenski ostrostrelec: "Dolgo je že od našega zadnjega boja z elito, starejši smo, nismo več mladi fantje, a cilj ostaja enak, jaz osebno še nisem obstal v elitnem razredu in to je moj osebni cilj. Da naredimo še to stopničko, potem pa nikoli ne veš, z dobrimi igrami je mogoče tudi kaj več." Vseeno poudarja, da bo nekaj povsem drugega, kot je bilo na letošnjem prvenstvu: "Razkorak je res ogromen. Recimo, vsaka situacija 2 na 1 ali podobna 'polpriložnost' tam pomeni gol, tukaj pa ne. Pristop je drugačen, glavo je treba imeti 'prištimano' za te najboljše reprezentance. Tam se igra hiter hokej, vsaka napaka te stane, treba je igrati dober in enostaven hokej, izkoristiti svoje moči, poskušati čim manj časa odigrati v svoji tretjini, iti čim večkrat v napad."

Na elito se lahko hokejist pripravlja že skozi klubsko sezono, še pravi Tičar: "Najboljše tako, da igraš čim dlje in na prvenstvo potem prideš s tistimi pravimi nogami. Da ni kakšne ohladitve, če je preveč časa med koncem klubske sezone in prvenstvom. Pa da nimaš kakšne poškodbe, kot sem jo imel tokrat jaz mesec in pol. Vse sem moral na sveže narediti, kot avgusta, čisto od začetka."

"Če ne igra cela ekipa, ne gre"

"Tudi jaz upam, da bo prvenstvo v Ljubljani, res pa je, da odkar igram za reprezentanco, se mi še ni zgodilo, da bi se obdržali med elito, upam, da bomo drugo leto to spremenili," meni tudi Jan Urbas in razkriva recept za uspešen spopad s hokejskimi velesilami: "Igrati moramo kot ekipa. Mislim, da znamo, to ves čas dokazujemo in nas to krasi. Drugače proti boljšim reprezentancam ne moreš zmagati. Če ne igra cela ekipa, ne gre. Mislim, da bo to za nas največji faktor, da ostanemo v eliti."

Jan Urbas: Šli bomo tekmo po tekmo, kot vedno, pokazali karseda dobre predstave na ledu, ob tem pa vedno potrebuješ tudi malo sreče. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance se veseli izziva. "Razlika v kakovosti je velika, saj vsi vemo, kakšne so te velesile, ampak še vedno mislim, da tudi mi imamo kakovost, da jo zagodemo tudi kakšnemu boljšemu. To smo nenazadnje že dokazali v preteklosti. Šli bomo tekmo po tekmo, kot vedno, pokazali karseda dobre predstave na ledu, ob tem pa vedno potrebuješ tudi malo sreče."

Med klubsko sezono se ne misli obremenjevati s prvenstvom, ki bo šele maja prihodnje leto. "Sezona zame ne bo nič drugačna. Če karkoli razmišljaš vnaprej, je to lahko samo slabo. Kar delaš vsak dan, moraš delati vsako sezono. Vsak ima svojo igro, v vsako tekmo greš stoodstotno, pa je vseeno, ali igraš za reprezentanco ali za klub. Nobene razlike ni," je odločen.

Čim dlje ostati v tekmovalnem pogonu

Prvi slovenski vratar Gašper Krošelj na letošnjem prvenstvu zagotovo ni imel toliko dela, kot ga čaka naslednje leto v dresu reprezentance. "Če povzamem turnir v Ljubljani, sem vse tri gole na prvenstvu dobil nekako na prazen gol, ko sem bil brez moči. Prvi strel sem vedno branil, nato so plošček na odboje nekako pospravili notri," ocenjuje in priznava, da so tekme proti slabšim reprezentancam za vratarja sila neprijetne, saj ima dela malo in zato ni dobro ogret. A tega naslednje leto zagotovo ne bo. "To je nekaj drugega, tam bodo bolj kakovostne tekme, lahko rečem le to, da nas čaka veliko dela, tako nas vratarje, kot vse ostale igralce."

Gašper Krošelj: Tudi letos sem bil s klubom v končnici, kjer sem si dvigoval samozavest ter v reprezentanco prišel neposredno iz kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi Krošelj se bo zdaj popolnoma osredotočil na klubsko sezono, ostaja član češkega prvoligaša Mlada Boleslav in prav skozi dobre igre v klubu si bo gradil samozavest in formo za reprezentančne izzive. "Zame osebno je najbolje, da sem čim dlje v tekmovalnem pogonu, raje imam tekme kot samo treninge. Tudi letos sem bil s klubom v končnici, kjer sem si dvigoval samozavest ter v reprezentanco prišel neposredno iz kluba. Počutil sem se fajn, to samozavest sem prenesel tudi na reprezentančne kolege, ko so na treningih videli, da sem izziv za njih. Dobre obrambe vratarja naredijo tudi dobre strelce."

Vsi skupaj so uživali v dobrem navijaškem vzdušju v Ljubljani, želeli bi si, da se to ponovi še naslednje leto, a na še višji ravni. "Navijači so pokazali, da znajo hoditi na tekme in so glasni, ko je to nujno. SP elite v Ljubljani bi pravi praznik hokeja," še pravi Krošelj.

Preberite še: