Zgodovinska zmaga Avstrijcev, Švedi in Švicarji stoodstotni

Avstrijci so na svetovnem prvenstvu prvič v zgodovini premagali Čehe, z 2:1 so zmagali po izvajanju kazenskih strelov.

Avstrijci so na svetovnem prvenstvu prvič v zgodovini premagali Čehe, z 2:1 so zmagali po izvajanju kazenskih strelov. Foto: Guliverimage

Hokejisti Avstrije so po izvajanju kazenskih strelov na kolena spravili favorizirane Čehe (2:1), to je sploh prva zmaga slovenskih severnih sosedov v zgodovini prvenstev nad njimi. Z istim rezultatom, a po rednem delu so Danci strli italijanski oreh. Zvečer so Švedi zanesljivo odpravili Veliko Britanijo (6:0), Švicarji pa Kazahstan.

Za presenečenje v skupini B so poskrbeli Avstrijci, ki so se odločno zoperstavili favorizirani Češki in jo po loteriji tudi prvič v zgodovini prvenstev premagali. Čehi so v 18. minuti povedli z golom Romana Červenke in tesno vodstvo držali vse do 60. minute. Ko je že kazalo, da bi lahko na račun vpisali tri točke, je Brian Lebler dobre pol minute pred koncem izenačil in izsilil podaljšek. V tem zadetka ni bilo, tako da so sledili kazenski streli. Edini natančen je bil Peter Schneider, medtem ko Čehom ni uspelo niti enkrat premagati Bernharda Starkbauma, ki se je že pred tem izkazal z nekaterimi obrambami (zaustavil je 24 strelov od 25). Avstrijci so pri treh točkah, na drugi tekmi prvenstva so odščipnili točko Američanom.

Na drugi popoldanski tekmi so Danci prevladovali, a na koncu s težavo strli Italijane. Te je v igri držal razpoloženi čuvaj mreže Andreas Bernard, zbral je 43 obramb, njegovi soigralci pa so proti golu Skandinavcev sprožili zgolj 14 strelov. Danci so povedli v prvi tretjini, Italijani v drugi izenačili, v začetku tretje pa je Mathias Bau Hansenzadel zadel za tesno zmago.

Švedi so s 6:0 premagali Veliko Britanijo. Foto: Reuters

Švedi in Švicarji pri treh zmagah

Zvečer so Švedi upravičili vlogo favoritov proti Veliki Britaniji. Že v prvi tretjini si razblinili dvome o zmagovalcu, dva od petih golov je v prvi tretjini dosegel Rasmus Asplund, v zadnji tretjini je Anton Bengtsson s svojim drugim zadetkom postavil končnih 6:0. Švedi so z novo zmago skočili na prvo mesto.

Na večerni tekmi so Švicarji tesno, s 3:2 premagali zadnji Kazahstan in se na vrhu skupine A s popolnim izkupičkom pridružili Kanadčanom. Švicarje sta v drugi tretjini v vodstvo popeljala Denis Malgin in Dario Simion, Kazahstan je v začetku zadnje tretjine znižal, Fabrice Herzog pa je v 56. minuti Švico znova popeljal na +2. Pred koncem rednega dela je poraz ublažil Valeri Orehov.