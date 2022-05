V Helsinkih zaradi požara v dvorani zamaknjen program tekem

Danska je trenutno tretja v skupini B, ima pa prav toliko točk kot četrta Nemčija, šest. Tekma se je začela šele ob 17. uri, saj je v dvorani v Helisnkih izbruhnil manjši požar. "Pred začetkom današnjega nemško-danskega dvoboja v finski prestolnici je prišlo v dvorani do manjšega požara, ki so ga gasilci ukrotili po vsega nekaj minutah. Po izbruhu požara in posredovanju gasilcev ni bilo poškodovanih," je sporočila Mednarodna hokejska zveza (IIHF).

A fire at ice level of the Helsinki Ice Hall ahead of Germany / Denmark game has forced everyone outside the arena. Game was expected to start at 4:20pm local time. #IIHFWorlds pic.twitter.com/dAn33jxpFi — Linz_Hamilton (@Linz_Hamilton) May 19, 2022

V večerni tekmi skupine A se bodo branilci naslova prvakov Kanadčani udarili s Kazahstanom, edino reprezentanco, ki na tem prvenstvu še ni osvojila točke. Javorjevi listi lovijo četrto zmago, s katero bi se spet povzpeli čisto na vrh lestvice pred prav tako še neporaženo Švico. Tudi ta tekma se bo začela kasneje kot je bilo sprva predvideno, ob 20.30.

Tekmovalni dan v skupini B odpirata reprezentanci Velike Britanije in Združenih držav Amerike, kjer vloga favorita ne bi smela biti vprašljiva, medtem ko na večernem spopadu med Češko in Latvijo bržčas ni tako. Čehi so namreč na tem prvenstvu pri le eni zmagi, v prvem krogu so s 5:1 ugnali Veliko Britanijo, nato pa izgubili proti Švedom (3:5) in nazadnje doživeli še šok proti Avstrijcem. Ti so z 2:1 zmagali po podaljšku. Danes se bodo spopadli z Latvijci, ki so do zdaj premagali le Norveško (3:2), v prvem krogu izgubili proti ZDA (1:4) in v drugem namučili gostiteljico prvenstva Finsko (1:2).

Svetovno prvenstvo v hokeju, 7. dan Skupina A:

Četrtek, 19. maj

17.00, Nemčija - Danska

20.30, Kanada - Kazahstan Lestvica:

1. Švica 4 tekme - 12 točk (razlika v golih 19:7)

2. Kanada 3 - 9 (16:5)

3. Danska 3 - 6 (11:8)

4. Nemčija 3 - 6 (8:8)

5. Francija 4 - 5 (8:9)

6. Slovaška 4 - 3 (9:14)

7. Italija 4 - 1 (5:15)

8. Kazahstan 3 - 0 (4:14) Skupina B:

Četrtek, 19. maj

15.20, Velika Britanija - ZDA

19.20, Češka - Latvija Lestvica:

1. Švedska 4 tekme - 11 točk (17:6)

2. Finska 4 - 10 (13:5)

3. ZDA 3 - 5 (8:7)

4. Norveška 4 - 5 (11:14)

5. Češka 3 - 4 (9:8)

6. Latvija 3 - 3 (5:8)

7. Avstrija 4 - 3 (8:12)

8. Velika Britanija 3 - 1 (4:9)

