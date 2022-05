Zelena vladna luč HZS za organizacijo SP, kajakaški zvezi pa za EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji uradno dala soglasje Hokejski (HZS) in Kajakaški zvezi Slovenije za organizacijo svetovnega oziroma evropskega prvenstva, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.