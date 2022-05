Obe ekipi sta se letos na svetovnem prvenstvu v Ljubljani prebili v elitno divizijo in ob robu ljubljanskega turnirja napovedali kandidaturo za SP elitne divizije v Ljubljani in Budimpešti.

Takrat sta predsednika obeh zvez György Such in Matjaž Rakovec zadnji dan SP v Ljubljani predstavila nekaj podrobnosti skupne kandidature in izpostavila edinstveno priložnost, da državi gostita hokejsko smetano. Madžari in Slovenci so želeli nadomestiti turnir v ruskem Sankt Peterburgu, ki ga je Mednarodna hokejska zveza Rusiji odvzela v sklopu sankcij zaradi vojne agresije na Ukrajino.

Slovenci dobili zeleno luč vlade, Madžari niso pridobili potrebnih zagotovil

Rakovec je takrat poudaril, da imajo soglasje vlade v odhodu kot tudi načelen ustni dogovor s predstavniki prihodnje vlade, prav tako pa pisno potrdilo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki podpira zamisel. Sredi preteklega tedna pa je vlada na dopisni seji dala še uradno dala soglasje HZS za organizacijo svetovnega prvenstva.

Kot se je izkazalo danes, pa Madžari, ki sicer ogromno vlagajo v hokej in bi bili nosilci svetovnega prvenstva, v roku niso pridobili potrebnih zagotovil vlade za podporo projektu, zato umikajo kandidaturo.

HZS je v kandidaturo vstopila s Stožicami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Težko je že zdaj govoriti o stroških, a ocena v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi je okrog 20 milijonov evrov," je pred tednoma o stroškovniku dejal Rakovec in dodal, da si bosta zvezi tako stroške tekmovanja kot dobiček delili na polovico.

Nasproti Sloveniji in Madžarski sta stali Latvija in Finska

Kongres Mednarodne hokejske zveze bo o prireditelju SP 2023 odločal konec tedna v Tampereju, ki gosti letošnje SP. Edina preostala kandidatura je tako skupna kandidature Latvije in Finske, ki sta turnir elitne divizije gostili v zadnjih dveh letih. Latvijci lani, na Finskem pa turnir poteka prav zdaj.

Slovo Simpsona Madžarov kot selektor ne bo več vodil Sean Simpson. Foto: Domen Jančič/HZS Pri Madžarski hokejski zvezi so danes oznanili še, da kanadski strokovnjak Sean Simpson ne bo več selektor Madžarov. Te je prevzel leta 2020 in jih letos popeljal v elito. "Odločitev sem sprejel sam, po posvetovanju z mojo družino, tako da ni vezana na športne razloge. Užival sem v času na Madžarskem, vsi, ki so delali z menoj, so bili fantastični. Star sem 62 let, za menoj je dolga trenerska kariera, veliko časa sem preživel v Evropi, čas je, da poiščem naslednjo stopnjo v svojem življenju," je v odprtem pismu zapisal Simpson.

