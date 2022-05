Avstrijci so se po izjemnem preobratu rešili

Avstrijci so po izjemni zadnji tretjini, dobili so jo s kar 5:1, premagali Veliko Britanijo in obstali med elito.

Reprezentanca Italije je na svetovnem prvenstvu v hokeju na Finskem na odločilni tekmi za obstanek z 2:5 izgubila s Kazahstanom in se poslovila od elite. Poslavlja se tudi Velika Britanija, ki je proti Avstriji za obstanek potrebovala zmago, v 48. minuti je vodila s 3:1, nato pa so Avstrijci uprizorili preobrat, zmagali s 5:3 in obstali med elito. Danci so s 3:2 premagali Kanado, Čehi pa z 1:0 ZDA. Ob tem je prišla novica, da so Madžari odstopili od skupne kandidature za gostiteljstvo SP 2023 , ki so jo vložili skupaj s Slovenijo.

Avstrija je do zmage nad Veliko Britanijo prišla veliko težje, kot to kaže končni izid. Po dveh delih so Britanci vodili z 2:0, pa tudi v 47. minuti je Cade Neilson poskrbel, da so imeli Otočani vnovič dva gola naskoka. Dominque Heinrich (48.) in Benjamin Nissner (52.) sta poskrbela za izenačenje. Avstrijci so potrebovali vsaj točko, Britanci pa vse tri. Na 4:3 je v 59. minuti zvišal kapetan Thomas Raffl, Peter Schneider pa je postavil končni izid, ko so tekmeci zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju.

Veselje v avstrijskem taboru je bilo nepopisno, saj so v eliti obstali šele drugič v zadnjih 18 letih. Večje presenečenje so bili v predtekmovanju, ko so točke odščipnili favoriziranim ZDA (2:3 po podaljšku), Češki (2:1 po izvajanju kazenskih strelov) in Latviji (po izvajanju kazenskih strelov).

Danci presenetili Kanado

V večerni tekmi skupine A pa so za presenečenje poskrbeli Danci, ki so s 3:2 premagali Kanadčane, rekorderje po številu naslova prvakov. Odločilni gol je v 53. minuti dosegel Mathias Bau Hansen. Za Kanadčane je to drugi zaporedni poraz po neuspehu s Švicarji (3:6).

Še kako napeto bo v torek, ko se bodo Danci za mesto v četrtfinalu udarili s Slovaki, Kanado pa čaka tekma s Francijo. Danci in Kanadčani imajo po 12 točk, Slovaki devet. Iz skupine so se v četrtfinale že prebili Švicarji in Nemci, ki jim za končno drugo mesto v skupini proti Švici zadostuje že točka.

Kazahstan Italijo poslal v divizijo I

Kazahstan se je z zmago nad Italijo izognil izpadu iz najvišje divizije svetovnega reprezentančnega hokeja. Italija je na zadnjem mestu v skupini A z zgolj eno osvojeno točko.

Kazahstan je s prvo zmago na turnirju dosegel zgodovinski uspeh. Branilec Valerij Orehov je vpisal gol in asistenco. Za Kazahstan so zadeli še pomočnik kapetana Curtis Valk, kapetan Roman Starčenko in Nikita Mihailis, sin trenerja Jurija Mihailisa, in Alihan Asetov. Brandon McNally in Diego Kostner sta zadela v polno za Italijo.

V skupini B sta se merili ekipi Češke in Združenih držav Amerike. Čehi so bili v tem obračunu uspešnejši ter so proti Američanom slavili z 1:0, edini zadetek je dosegel Matej Blumela, Karel Vejmelka pa je zaustavil vseh 26 poskusov ZDA.

Čehi na lestvici z osvojenimi 13 točkami zasedajo tretje mesto, Američani so četrti z 10 točkami, na vrhu skupine so Finci s 16 točkami. Iz skupine B se bodo v po kakovosti nižji rang tekmovanja preselili hokejisti Velike Britanije ali Avstrije, tekma pa je na sporedu danes.

Čehi so se po zmagi nad ZDA uvrstili v četrtfinale. Foto: Guliverimage

Čehi prek ZDA v četrtfinale

Češka si je zagotovila uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva v hokeju na ledu po zaslugi zmage nad ZDA na predzadnji tekmi obeh ekip v skupinskem delu.

Matej Blumel je edini gol na tekmi dosegel v prvi tretjini, Karel Vejmelka pa je zaustavil vseh 24 strelov ameriških hokejistov, vključno z nekaterimi težkimi v zadnjih minutah. Vejmelka je prvič ostal nepremagan v vratih na svetovnih prvenstvih. Jeremy Swayman je ustavil 15 od 16 čeških strelov.

Obe ekipi sta v obračun vstopili izenačeni z 10 točkami. Če bi bila tekma izenačena po 60 minutah, bi obema ekipama pripadlo vsaj četrto mesto, Latvija pa bi izpadla. Tako lahko Latvijci na četrtem mestu še vedno prehitijo ZDA, če premagajo Švedsko, Američani pa v torek izgubijo proti Norveški.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 11. dan Skupina A:

Ponedeljek, 23. maj

Kazahstan : Italija 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Kanada : Danska 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) Lestvica:

1. Švica* 6 tekem – 18 točk (razlika v golih 30:12)

2. Nemčija* 6 – 15 (23:16)

3. Danska 6 – 12 (17:11)

4. Kanada 6 – 12 (27:17)

.........................................

5. Slovaška 6 – 9 (16:18)

6. Francija 6 – 5 (10:17)

7. Kazahstan 7 – 3 (19:31)

...........................................

8. Italija** 7 – 1 (12:32) Skupina B:

Ponedeljek, 23. maj

ZDA : Češka 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Avstrija : Velika Britanija 5:3 (0:1, 0:1, 5:1) Lestvica:

1. Finska* 6 – 16 (22:5)

2. Švedska* 6 – 15 (26:10)

3. Češka* 6 – 13 (19:10)

4. ZDA 6 – 10 (14:10)

...........................................

5. Latvija 6 – 8 (14:19)

6. Avstrija 7 – 7 (16:22)

7. Norveška 6 – 5 (13:25)

............................................

8. Velika Britanija** 7 –1 (10:33)



*reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino A

