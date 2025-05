Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Stockholmu dosegla velik uspeh, na katerega je čakala od leta 2005. Pomlajeni Slovenci, ki jih je po dveh obračunih odsotnosti znova vodil selektor Edo Terglav, so za obstanek potrebovali zmago nad Francijo. Risi so galske peteline premagali s 3:1, znova je v vratih blestel Lukaš Horak, in bodo prihodnje leto med elito igrali v Švici, Francozi pa se selijo v nižji rang tekmovanja, divizijo I, skupino A. "Danes nam je uspelo nekaj velikega," je po slavju dejal kapetan Robert Sabolič.

Francija : Slovenija 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Mašič, Kapel, 10., PP2), 0:2 Simšič (Kapel, Mahkovec, 17.), 1:2 Bozon (Texier, 59.), 1:3 Török 60. Postava Francije: Papillon, Keller; Gallet, Llorca, Texier, Bellemare, Perret; Crinon, Boscq, Rech, Boudon, Bruche; Spinozzi, Guebey, Bozon, Ritz, Bozon; Bourgeois, Treille, Colotti, Leclerc, Dair. Selektor: Yorick Treille.

Postava Slovenije: Horak, Pintarič; Goličič, Gregorc, Ograjenšek, Török, Sabolič; Magovac, Mašič, Mahkovec, Simšič, Kapel; Štebih, Ćosić, Drozg, Macuh, Jezovšek; Podrekar, Sodja, Sitar, Langus, Beričič; Selektor: Edo Terglav.

Pomočnik selektorja: Andrej Tavželj, Gorazd Drinovec

Trener vratarjev: Klemen Mohorič

Videoanaliza: Domen Ramšak

Slovenski hokejisti se veselijo velikega podviga, do katerega so prišli kljub menjavi generacije. Zasedba, ki jo kot selektor od jeseni 2023 vodi Edo Terglav, je na prvenstvo odšla z mnogimi novimi obrazi in debitanti na prvenstvih, a na koncu uresničila tihi cilj, v kar mnogi niso verjeli. Slovencem je do tega prvenstva v desetih poskusih uspelo obstati le dvakrat, zadnjič leta 2005, ko je bil v veljavi še drugačen sistem tekmovanja.

Pred prvenstvom si je slovenski tabor želel, da bi zadnja tekma proti na papirju najmanj zahtevnemu tekmecu Franciji še odločala o obstanku. Želja se je uresničila. Tako Slovenci kot Francozi so imeli po šestih tekmah na računu šest porazov in eno točko, tako da je bila matematika pred zadnjo tekmo enostavna. Zmagovalec obstane, poraženec se preseli v nižji rang tekmovanja.

Po dveh tekmah odsotnosti zaradi slabega počutja so Slovenci na klopi dočakali vrnitev selektorja Terglava, ki odlično pozna francoski hokej, saj že 20 let živi in dela v Franciji. Ta si je v osmi minuti privoščila dvojno izključitev, kar so risi ob izteku kazni izkoristili. Pod vodstvo se je podpisal Žan Jezovšek.

Žan Jezovšek je načel mrežo tekmeca, na koncu pa bil izbran za najboljšega posameznika na slovenski strani. Foto: Guliverimage Zatem je imel Jan Drozg na voljo kazenski streli, a ni uspel premagati Quentina Papillona. Slovenci so v 17. minuti po protinapadu še drugič zatresli francosko mrežo, po lepi akciji je odbitek v gol pospravil Nik Simšič. Francozi so v drugem delu pričakovano zaigrali bolj agresivno, v slovensko igro so se prikradle napake, a je Lukaš Horak zaustavljal vse poskuse tekmecev, tako da je pred zadnjimi 20 minutami rednega dela ostalo pri vodstvu Slovencev z 2:0.

Slovenski adut med vratnicama Lukaš Horak se je znova izkazal. Foto: Guliverimage Tudi v zadnji tretjini so Francozi pritiskali, Slovenci so trpeli, a je znova odlični Horak dolgo skrbel, da je ostajalo pri +2 za Slovenijo.

Ob koncu so galski petelini poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju. Tim Bozon je v 59. minuti znižal in poskrbel za napet zaključek. A ko je Matic Török 15 sekund pred iztekom igralnega časa odvzel plošček in ga poslal v prazen gol, je bilo jasno, da je Slovencem uspelo.

Znova je med slovenskima vratnicama blestel naturalizirani Horak, ki je zaustavil 28 strelov od 29.

Sabolič: Uspelo nam je nekaj velikega

"Danes nam je uspelo nekaj velikega, sem med starejšimi, a mi to do danes ni uspelo. Uresničili smo cilj, dali na ledu vse od sebe, pokazali pravo borbo. Smo mlada ekipa, z nekaj starejšimi igralci. Dobro smo se ujeli in uresničili cilj. Verjetno se bomo v slačilni samo drli in veselili, ker je to eden največjih uspehov, kar sem jih dosegel z mojo generacijo. Rekel bi, da je med top tremi uspehi, ob olimpijskih igrah," je bil po zmagi v izjavi za Mednarodno hokejsko zvezo Slovenije vesel kapetan Robert Sabolič, ki se veseli prvega tovrstnega uspeha.

"Verjetno se bomo v slačilni samo drli in veselili, ker je to eden največjih uspehov, kar sem jih dosegel z mojo generacijo. Rekel bi, da je med top tremi uspehi, ob olimpijskih igrah." Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihodnje leto v Švico

Prihodnje svetovno prvenstvo elite boso Slovenci igrali v Švici, izpadli reprezentanci (Francijo) z letošnjega pa bosta nadomestili Velika Britanija in Italija, ki sta na prvenstvu divizije I, skupine A, zasedli prvo in drugo mesto.

Francozi bodo prihodnje leto na SP igral proti Ukrajini, Japonski, Poljski, Litvi in tistemu, ki bo izpadel v skupino B prvenstva v Herningu – na zadnjem mestu so trenutno Norvežani.

Norvežani se bodo zvečer poskušali rešiti pred izpadom. Foto: Reuters

Norvežane zvečer reši le zmaga nad Madžarsko

Skandinavce danes zvečer čaka pomembno srečanje, ko se bodo reševali proti Madžarom, ki so pri treh točkah, Vikingi pa pri eni.

Še pred to tekmo bodo v Herningu na delu Nemci in branilci naslova Čehi, ki so si že zagotovili napredovanje. Nemci bodo nato odločilno tekmo za četrtfinale odigrali v torek, ko se bodo za četrtfinale v neposrednem boju pomerili z Danci.

V slovenski skupini se bodo zvečer v poslastici pomerili Kanadčani in Finci, ki so si že zagotovili napredovanje.

Štirje iz skupine nadaljujejo, zadnji se poslovi Po koncu predtekmovalnega dela, v katerem vsaka reprezentanca odigra sedem tekem, se prve štiri reprezentance vsake skupine uvrstijo v četrtfinale, zadnjeuvrščeni iz vsake skupine pa izpade v nižji rang tekmovanja.

Lestvici:

