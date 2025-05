Slovenska hokejska reprezentanca je na predzadnji tekmi svetovnega prvenstva v Stockholmu po izvajanju kazenskih strelov izgubila z Avstrijo (2:3) in osvojila prvo točko na SP . Slovence dan D čaka v ponedeljek ob 16.20, ko se bodo s Francozi pomerili za obstanek. Kdor bo zmagal, bo obstal med elito, poraženec pa se bo preselil v nižji rang tekmovanja. Slovenci so zadnjič obstali pred 20 leti, ko je bil v veljavi še drugačen sistem tekmovanja. Avstrijci ostajajo v igri za četrtfinale. Na popoldanski tekmi v Herningu so Američani z zmago nad Kazahstanom dokončno potrdili četrtfinale.

Slovenski hokejisti so na šesti tekmi svetovnega prvenstva osvojili prvo točko na Švedskem, vknjižili so jo po hudem boju z Avstrijo, proti kateri so klonili po izvajanju kazenskih strelov (2:3). Kljub šestemu porazu so še vedno v igri za obstanek. O tem bo odločala ponedeljkov tekma s Francijo (16.20), ki je pri enakem izkupičku. Zmagovalec bo obstal, poraženec nazadoval v nižji rang tekmovanja, divizijo I, skupino A.

Sosedska rivala sta bila pred tekmo v različnih položajih. Slovenci, ki jih je, tako kot na zadnji tekmi, zaradi slabega počutja selektorja Eda Terglava vodil pomočnik Andrej Tavželj, so bili pri nič točkah in lovili točke v boju za obstanek. Avstrijci, ki so v Skandinavijo prišli z močno zasedbo, pa so bili na drugi strani pri dveh zmagah in petih točkah – premagali so Francoze, po kazenskih strelih pa Slovake –, in so točke nujno potrebovali, da bi ostali v igri za četrtfinale.

Blaž Gregorc se je v 10. minuti podpisal pod vodilni gol Slovencev. Foto: Guliverimage Dvoboj so bolje odprli agresivni Avstrijci, a prva se je tresla njihova mreža. V 10. minuti, ko so igrali z igralcem več, je Marcel Mahkovec našel Blaža Gregorca na modri črti, ta pa s strelom po sredini s pomočjo enega od Avstrijcev zadel za vodstvo. Severni sosedi so hitro vrnili udarec, v 13. minuti so risi pozabili na Dominica Zwergerja, ki je s strelom med nogama premagal Lukaša Horaka. Druga tretjina je minila brez golov, v 51. minuti pa je izkušeni Brian Lebler zadel za vodstvo z 2:1. Slovenci so z golom kapetana Roberta Saboliča zadeli v 54. minuti in izsilili podaljšek tri na tri. V tem so si priigrali kar nekaj priložnosti za zmago, tudi Avstrijci so si jih, a jih niso izkoristili. O zmagovalcu so odločali kazenski streli, v katerih Slovenci niso bili natančni, tako da so se zmage veselili tekmeci.

Sabolič: Verjamem v fante, pripravljeni bomo

"Derbi z Avstrijci, borba, vseskozi je bilo izenačeno ... Škoda, da ni bilo treh točk, šli smo na zmago, a hkrati vedeli, da bo odločala jutrišnja tekma. Mi smo poskušali biti pravi in zmagati, a na koncu točka. Imeli smo svoje priložnosti za zmago, tudi oni so jih ... tudi v podaljšku, v katerem je drugačna igra, smo jih imeli, a žal nismo dosegli gola. Je, kar je. Treba je pogledati pozitivne stvari, čim več dobrega prenesti na jutrišnjo tekmo. Naredili bomo kratko analizo, treba se bo spočiti, saj je do tekme manj kot 24 ur. Verjamem fante, vase, da bomo pripravljeni," je po porazu v izjavi za nacionalno televizijo dejal Sabolič.

"Odigrali smo dobro, bili kompaktni, dokazali smo, česa smo zmožni, da smo res dobra ekipa. Pokazali smo borbenost, menim, da smo res dobro odigrali, imeli svoje priložnosti, a na koncu se ni razpletlo po načrtih. Jutri gremo na zmago," pa je misli za Mednarodno hokejsko zvezo strnil mladi branilec Jan Ćosić, ki je s podajo za izenačujoči gol kapetana vknjižil prvo točko na članski SP.

Slovenija : Avstrija 2:3* (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Strelci: 1:0 Gregorc (Mahkovec, Ograjenšek, 10., PP1), 1:1 Zwerger (Schneider, 14.), 1:2 Lebler (Haudum, Zwerger, 51.), 2:2 Sabolič (Ćosić, Török, 54.), 2:3 Baumgartner (KS)

Streli na gol: Slovenija 16, Avstrija 33

Kazenske minute: Slovenija 10, Avstrija 10



Postava Slovenije: Horak, Us; Gregorc, Podlipnik, Sabolič, Török, Ograjenšek; Mašič, Magovac, Mahkovec, Simšič, Drozg; Štebih, Ćosić, Kapel, Macuh, Jezovšek; Goličič, Podrekar, Sodja, Beričič, Langus. Selektor: Andrej Tavželj.

Postava Avstrije: Kickert, Vorauer; Unterweger, Wolf, Zwerger, Kasper, Schneider; Heinrich, Nickl, Raffl, Baumgartner, Huber; Biber, Maier, Lebler, Haudum, Rohrer; Stapelfeldt, Schnetzer, Kainz, Achermann, Thaler. Selektor: Roger Bader. PP1 zadetek z igralcem več

*po izvajanju kazenskih strelov

Avstrijci pogledujejo proti večernemu dvoboju

Slovaki in Latvijci zvečer v lov na pomembne točke. Foto: Guliverimage Zvečer bosta v slovenski skupini pomembno srečanje odigrali Latvija in Slovaška. Dvoboj bodo z zanimanjem spremljali tudi Avstrijci, saj so še vedno v igri za četrtfinale.

Trio se poteguje za zadnjo četrtfinalno vstopnico. Avstrijci (Slovake so premagali) bodo zadnjo tekmo igrali proti Latvijcem, Slovaki pa proti Fincem.

Američani brez težav prek Kazahstancev, Švicarji zmago lovijo proti Madžarom

Popoldan so v Herningu favorizirani Američani s 6:1 - pet golov so dosegli v 12 minutah druge tretjine - premagali Kazahstance in še v teoriji potrdili četrtfinale, Kazahstan je predzadnji, a lahko še vedno izpade. Zvečer bodo Madžari izzvali Švicarje.

Štirje iz skupine nadaljujejo, zadnji se poslovi

Po koncu predtekmovalnega dela, v katerem vsaka reprezentanca odigra sedem tekem, se prve štiri reprezentance vsake skupine uvrstijo v četrtfinale, zadnjeuvrščeni iz vsake skupine pa izpade v nižji rang tekmovanja.

Lestvici:

