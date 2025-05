Švedi odpravili tudi Francoze, ki se bodo v ponedeljek s Slovenci udarili za obstanek

Sobotni spored v skupini A v Stockholmu sta odprli Finska in Latvija, tesno, z 2:1, so zmagali Finci in dosegli pomembne točke v boju za četrtfinale. Povsem blizu temu so tudi Američani, ki so najprej zapravili vodstvo treh golov, a so na koncu Nemce zanesljivo premagali s 6:3. Slovenci, ki so imeli danes tekmovanja prost dan, so pogledovali proti popoldanskemu dvoboju Švedske in Francije. Skandinavci so s 4:0 dosegli šesto zmago, galski petelini pa ostajajo pri eni točki, kar pomeni, da se bodo v ponedeljek ob 16.20 s Slovenci pomerili za obstanek. Risi bodo pred tem v nedeljo ob 16.20 palice prekrižali še z Avstrijo, ki si je že zagotovila obstanek, lahko si tudi četrtfinale. Na popoldanski tekmi v Herningu so Čehi z 8:1 odpravili Kazahstan.

SP v hokeju, 9. dan:

Sobota, 17. maj:

Popoldanska tekma med Švedi in Francozi ni prinesla presenečenja. Potem ko so gostitelji v petek zvečer s 4:0 premagali Slovence, so danes z istim rezultatom še galske peteline, tako da so s šestimi zmagami pri 18 točkah.

Francozi so tekmo pred koncem predtekmovanja pri eni, risi pri nič točkah, tako da bo prav medsebojni ponedeljkov dvoboj odločal o tem, kdo bo obstal v elitni diviziji. Slovence pred tem v nedeljo ob 16.20 čaka še dvoboj z Avstrijo, vsakršna točka bi bila še kako dobrodošla. So si pa severni sosedi že zagotovili obstanek, še več, še vedno so v igri za četrtfinale, tako da bodo tudi oni v nedeljo lovili pomembne točke.

Červenka s hat-trickom

Na drugi popoldanski tekmi so branilci naslova Čehi z 8:1 premagali Kazahstan in potrdili napredovanje v četrtfinale. Kapetan Roman Červenka je ob peti zmagi na petih tekmah dosegel hat-trick. Kazahstanci so s tremi točkami predzadnji in se še niso izognili nazadovanju v nižji rang tekmovanja.

Saros reševal Fince

Juuse Saros - junak finske zmage. Foto: Reuters Gledalci so na tekmi številnih kazni med Finci in Latvijci prvi gol dočakali v 28. minuti, ko je Juuso Parssinen zadel za vodstvo Fincev.

Rezultat je vztrajal do 51. minute, ko je Mikko Lehtonen ob igralcu več zvišal na 2:0. Upanje je Latvijcem vrnil Rodrigo Abols v 56. minuti, a je bil na koncu edini, ki mu je uspelo premagati odličnega Juuseja Sarosa. Ta je zaustavil 34 strelov, medtem ko so Finci na gol Latvijcev sprožili 23 strelov.

Američani so se igrali z vodstvom

Američani so s 6:3 premagali Nemce. Foto: Reuters Nemci so se kaj hitro znašli z igralcem manj, kar so Američani s pridom izkoristili in prek Tagea Thompsona povedli že v drugi minuti, do 15. pa še dvakrat zatresli mrežo tekmeca in na prvi odmor odšli s 3:0.

Druga tretjina je rezultatsko povsem pripadla Nemcem, ki so med 29. in 36. minuto trikrat zadeli in izenačili, tako da sta ekipi v zadnjo tretjino, na začetku katere se je poškodoval nemški vratar Philipp Grubauer, vstopili pri rezultatu 3:3. Med vratnicama ga je zamenjal Mathias Niederberger, ki je moral po treh minutah prvič po plošček v svoj gol, ob igralcu več ga je premagal Conor Garland. Logan Cooley je v 57. minuti zvišal na 5:3. Nemci so nato poskušali brez vratarja, a je njihove upe z golom v nebranjeno mrežo pokopal Clayton Keller.

Američani so tako prišli do četrte zmage in 11 točk, Nemci ostajajo pri treh in devetih točkah.

Zvečer tam sledi skandinavski dvoboj med gostitelji in Norvežani, v Stockholmu pa se bosta zvečer udarili Kanada in Slovaška.

SP v hokeju, 9. dan:

Sobota, 17. maj:

Lestvici:

Preberite še: