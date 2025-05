V živo: Slovenci ostali brez selektorja, proti favoriziranim domačinom jih vodi pomočnik

Slovenska hokejska reprezentanca po visokem četrtkovem porazu s Finsko (1:9) pravkar igra peto tekmo svetovnega prvenstva proti še eni favorizirani tekmici, Švedski. Vodi jo pomočnik selektorja Andrej Tavželj, saj je selektor Edo Terglav zbolel, med vratnicama stoji Lukaš Horak, njegova menjava je Žan Us. Slovenske peterke so premešane, med gledalci so vratar Matija Pintarič, napadalec Ken Ograjenšek in branilec Matic Podlipnik. Gostitelji, ki imajo v Avicii areni množično podporo, so po štirih tekmah pri maksimalnih 12 točkah. Še pred večerno tekmo je bilo zanimanje Slovencev usmerjeno v bitko Avstrije in Francije, s katerima bodo igrali v nedeljo in ponedeljek, ko bodo upali na prepotrebne točke za obstanek. Avstrijci so zmagali s 5:2 in naredili velik korak k obstanku, ki ga lahko potrdijo že zvečer, v igri so celo za četrtfinale. Vse kaže, da bo o tem, kdo bo izpadel v nižji rang tekmovanja, odločala zadnja tekma med Slovenijo in Francijo (ponedeljek 16.20). Danci so tekmo proti Madžarom slabo začeli, na koncu pa zmagali z 8:2.

SP v hokeju, 8. dan Švedska : Slovenija 0:0* (-:-, -:-, -:-)



Postava Slovenije: Horak, Us; Gregorc, Goličič, Sabolič, Torok, Kapel; Mašič, Magovac, Mahkovec, Simšič, Drozg; Štebih, Ćosić, Žeželj, Sitar, Langus; Beričič, Podrekar, Sodja, Macuh, Jezovšek. Selektor: Andrej Tavželj.

Postava Švedska: Markstrom, Ersson; Pettersson, Andersson, Lundstrom, Carlsson, Raymond; Brodin, Larsson, Johansson, Wennberg, Zibanejad; Edvinsson, Gustafsson, Forsberg, Backlund, Lindholm; Heineman, Bengtsson, Froden. Selektor: Sam Hallam. *tekma se je začela ob 20.20

SP v hokeju, 8. dan:

Petek, 16. maj:

Slovenski hokejisti so po štirih tekmah svetovnega prvenstva kot edini še brez točke, pred njimi pa je 24 ur po visokem porazu s Finsko (1:9) nov zahteven obračun. Na domačem ledu jih bodo ob 20.20 pričakali favorizirani Švedi, ki jim gre v Stockholmu rezultatsko odlično. Po štirih tekmah so pri štirih zmagah in maksimalnih 12 točkah, zvečer lahko dokončno potrdijo četrtfinale.

Slovenci in Švedi so se na uradnih tekmah – svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah – srečali trikrat, risi pa imajo negativen izkupiček. Vse tri tekme so dobili Skandinavci, zadnjo na tekmovanju petih krogov v Sočiju s 5:0, pred tem so na svetovnem prvenstvu leta 2002 zmagali z 8:2, leta 2013 pa so Slovence strli z 2:0.

Terglav bo varovance spremljal na daljavo

Slovenski selektor Edo Terglav je po porazu s Finci dejal, da je bila to z ofenzivnega vidika najslabša tekma na prvenstvu in da je dobro, da ne bodo imeli preveč časa za razmišljanje do naslednje tekme.

"Vemo, kaj nas čaka proti Švedom, imeli so prost dan, tako da bodo začeli močno, na kar moramo biti pripravljeni. Glave moramo imeti prave, 60 minut se moramo boriti, odigrati karseda maksimalno," pravi Terglav, ki je zbolel, tako da bo Slovence vodil njegov pomočnik Andrej Tavželj.

Avstrijci do pomembne zmage, o obstanku Slovenci najverjetneje v ponedeljek s Francozi

Za rise bo to edina večerna tekma na svetovnem prvenstvu. Še pred njo pa so pogledovali proti popoldanskemu dvoboju Avstrije in Francije, reprezentancama, s katerima se bodo pomerili v nedeljo in ponedeljek.

Avstrijci se veselijo pomembne zmage. Foto: Guliverimage

Severni sosedi so veliko dela opravili v prvi tretjini, po kateri so vodili s 3:0. V 50. minuti je imel Vinzenz Roher kazenski strel za zvišanje vodstva, a njegov gol po ogledu videoposnetka ni bil priznan. So pa na drugi strani zadeli Francozi in nekoliko začinili zadnje minute dvoboja. Galski petelini so ob koncu poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Marco Kasper je plošček poslal v nebranjeno mrežo in s svojim drugim golom zvišal na 4:1. Sledil je nov francoski gol za 4:2, a je Peter Schneider slabo minuto pred koncem razblinil vse dvome o zmagovalcu in postavil končnih 5:2.

Avstrijci so zdaj pri petih točkah, s čimer so naredili odločen korak k obstanku, potrdijo ga lahko že zvečer. Vse kaže, da bo o obstanku odločala zadnja tekma med Francijo in Slovenijo, ki bo v ponedeljek ob 16.20.

Danci so se po zaostanku razbesneli

Na popoldanski tekmi v Herningu so gostitelji Danci proti Madžarom že po šestih minutah in pol zaostajali z 0:2, tako da je Sebastian Dahm hitro prepustil mesto med vratnicama Frederiku Dichowu, ki do konca srečanja ni klonil. Danci se bodo popoldan pomerili z Madžari. Foto: Reuters

So se pa njegovi soigralci po zaostanku razbesneli in v nadaljevanju kar osemkrat zatresli madžarsko mrežo in prišli do druge zmage na prvenstvu (8:2). Mikkel Aagaard je k zmagi prispeval tri gole, Oscar Fisker Molgaard tri asistence, Markus Lauridsen pa dva gola in asistenco.

Zvečer bodo palice na Danskem prekrižali še Švicarji in Norvežani.

SP v hokeju, 8. dan:

Petek, 16. maj:

Lestvici:

Preberite še: