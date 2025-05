Avstrijci po kazenskih strelih strli odpor Slovencev

Slovenija je v boju za obstanek med elitno skupino danes imela priložnost za prvi korak, ki pa še ni bil odločilen. O tem, ali bodo Slovenci ostali med elito, bo odločala zadnja tekma v ponedeljek proti neposrednemu tekmecu Franciji.

Po današnjem razpletu je že jasno, da bo med elito ostala ekipa, ki bo zmagala, poraženec se bo poslovil od najboljših. Tako Francija kot Slovenija imata pred tem obračunom po eno točko na lestvici skupine A.

Obračuni med sosedama so vedno borbeni in ostri, tudi današnji ni bil nič drugačen. Izhodišče je bilo tokrat za ekipi sicer različno, Avstrija si je obstanek zagotovila že prej, ima pa še možnost preboja v četrtfinale.

A prvi so se danes veselili Slovenci. Tudi tokrat je obolelega selektorja Eda Terglava na klopi zamenjal pomočnik Andrej Tavželj, začetni pritisk pa so njegovi izbranci prvič strnili med osmo in deseto minuto. Takrat so imeli Avstrijci dve zaporedni kazni, Slovenci pa 27 sekund tudi prednost 5-3. Te sicer niso izkoristili, je pa ob drugi kazni nato z modre črte močno udaril Blaž Gregorc, plošček je na poti do gola zadel enega od tekmecev in spremenil smer ter končal v mreži Davida Kickerta.

Blaž Gregorc je zadel za vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Vendar vodstvo ni zdržalo prav dolgo, tri minute zatem so Slovenci v obrambi pozabili na Dominica Zwergerja, ta pa je neoviran premagal Lukaša Horaka.

V drugi tretjini je bila igra bolj raztrgana, spet je bilo nekaj izključitev, Slovenija pa je imela novo priložnost, ko si je Brian Lebler prislužil 2+2 minuti kazni. A tokrat igra ob "power playu" zadetka ni prinesla, zelo blizu pa sta bila Matic Török in Robert Sabolič.

Avstrija je v zadnjem delu nato povedla. Pred zadetkom Leblerja v 51. minuti je Slovenija zdržala pritisk tekmecev ob igralcu več, a klonila takoj, ko so bile moči izenačene.

Tako so morali prvič na tekmi Slovenci loviti tekmece. Tudi oni so bili uspešni po le nekaj minutah, v 54. je Jan Ćosić z natančno podajo lepo zaposlil Saboliča, ki je ostal sam pred vrati in s svojim prvim golom na SP poskrbel za podaljšek.

Robert Sabolič je po podaji Jana Ćosića izsilil podaljšek, v katerem so imeli Slovenci kar nekaj priložnosti, na koncu so odločali kazenski streli. Foto: Guliverimage

V tem je bila Slovenija boljša, Török in predvsem Nik Simšič bi lahko odločila dvoboj. Predvsem priložnost slednjega po protinapadu v 65. minuti je bila res lepa, a se je izkazal tudi Kickert.

Pri kazenskih strelih pa nato Slovenci niso bili uspešni. Ne Jan Drozg, ne Sabolič in ne Ken Ograjenšek niso premagali Kickerta, Horak pa je dobil tri gole in dvoboj je bil odločen.

Slovenija : Avstrija 2:3* (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) - kazenski streli * Dvorana Avicii Arena, gledalcev 3457, sodniki: Schräder (Nemčija), Tscherrig (Švica, glavna), Davis (ZDA), Zunde (Latvija).

* Strelci: 1:0 Gregorc (Mahkovec, Ograjenšek, 10.), 1:1 Zwerger (Schneider, 14.), 1:2 Lebler (Haudum, Zwerger, 51.), 2:2 Sabolič (Ćosić, Török, 54.); kazenski streli: Haudum, Zwerger in Baumgartner za Avstrijo.

* Kazenske minute: Slovenija 10, Avstrija 10.

