Slovenci po zmagi nad Francozi obstali med elito

Slovenska hokejska reprezentanca je dosegla cilj na letošnjem svetovnem prvenstvu. Pomlajena zasedba selektorja Eda Terglava je imela pred odhodom na Švedsko le eno veliko željo - ostati v družbi najboljših tudi za sezono 2026, ko bo SP gostila Švica.

O tem, kdo bo izpadel, je neposredno odločal medsebojni obračun med Slovenijo in Francijo. Izhodišče je bilo za obe ekipi popolnoma enako, saj sta imeli na računu le po točko. To je pomenilo, da bo obstal zmagovalec, poraženec pa se bo preselil na SP divizije I v naslednjem letu.

V ostri bitki je nazadnje odločila sijajna slovenska prva tretjina. V njej so slovenski hokejisti pokazali izjemno predstavo, bili precej boljši tekmec in tudi zadevali ter postavili temelje za končni uspeh.

Prvi kamenček v mozaiku je bilo obdobje med 8. in 10. minuto, ko so si Francozi prislužili dve izključitvi hkrati, tako da je imela Slovenija dva igralca več polni dve minuti. Prednost je 20 sekund pred iztekom izkoristil Žan Jezovšek z natančnim strelom z leve strani, ko se je plošček odbil od vratnice in končal za hrbtom Quentina Papillona.

V 12. minuti je Jan Drozg tekmecem pobegnil v protinapad, ustavili so ga s prekrškom, Slovenija je dobila kazenski strel. A Drozg ga ni spremenil v povišanje vodstva, Papillon je bil zmagovalec tega dvoboja. Priložnosti sta imela še Marcel Mahkovec in Drozg, v 17. minuti pa je Slovenija izpeljala še eno lepo akcijo. Začel je Mahkovec, prvi je streljal Rok Kapel, odbitek pa je iz bližine v mrežo potisnil Nik Simšič.

Nadaljevanje ni bilo več tako enosmerno. Francija se je pobrala in postajala vse nevarnejša. A če so v prvem delu Slovenci prevladovali v napadu, so se zdaj izkazali tudi v obrambi. Spet je blestel razpoloženi Lukaš Horak (na koncu 28 obramb), Slovenci pa so si kljub francoski terenski premoči še pripravljali priložnosti. Naslednji "power play" je ostal neizkoriščen, v 35. minuti je po strelu Drozga plošček oplazil okvir vrat.

Še bolj trdo delo v obrambi je Slovence na ledu in Terglava ob njem čakalo v zadnji tretjini. Francozi so morali iti na vse ali nič, tekmece so za daljša obdobja stisnili pred njihov gol in jim dovolili le malo strelov na svoja vrata.

Ko so tri minute in pol pred koncem prvič potegnili iz gola Papillona, je nekaj sekund zatem Robert Sabolič sicer z velike oddaljenosti zadel le okvir praznih vrat.

Francija je minuto in 55 sekund pred koncem le znižala ob tveganju brez vratarja. Zadnji veliki naval na gol Horaka pa so Slovenci zdržali. Matic Török se je dokopal do ploščka, pobegnil v protinapad in ga končal 15 sekund pred koncem z zmagovitim zadetkom za veliko slavje Slovenije.

Za Slovenijo je obstanek med elito prvi takšen dosežek po letu 2005; v vseh naslednjih letih je namreč ob vsakem nastopu med najboljšimi takoj izpadla in se potem spet vračala med top 16.

Francija : Slovenija 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) * Dvorana Avicii Arena, gledalcev 3273, sodniki: Frandsen (Danska), Schräder (Nemčija, glavna), Ankerstjerne (Danska), Ondraček (Češka).

* Strelci: 0:1 Jezovšek (Mašič, Kapel, 10.), 0:2 Simšič (Kapel, Mahkovec, 17.), 1:2 T. Bozon (Texier, 59.), 1:3 Török (60.).

* Kazenske minute: Francija 8, Slovenija 4. Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Andrej Tavželj, Gorazd Drinovec

Trener vratarjev: Klemen Mohorič

Videoanaliza: Domen Ramšak

