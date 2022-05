Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes na zasedanju kongresa tudi uradno potrdila gostitelja za svetovno prvenstvo prihodnje leto. To sta Finska in Latvija, ki sta po madžarskem umiku soglasja k skupni kandidaturi Slovenije in Madžarske za izvedbo SP ostali edini kandidatki za organizacijo SP.

Prireditelja prvenstva je kongres IIHF potrdil danes, potem ko se je svet zveze še uradno seznanil z odpovedjo SP v Rusiji. Ta bi morala po prvotnih načrtih gostiti elito čez eno leto, a ji je IIHF zaradi vojaškega napada na Ukrajino tekmovanje že pred dvema mesecema odvzela.

Finska in Latvija sta v kandidaturi ponudili dve znani prizorišči, Tampere, kjer prvenstvo sicer poteka že letos, ter Rigo. Finci bodo imeli dvorano za 11.600 navijačev, Latvijci z Areno Riga za 9.500. V Rigi so sicer SP izvedli že v letih 2006 in 2021.

Na kongresu je IIHF odločala še o SP elitne skupine leta 2026, kar pa je bila prav tako zgolj formalnost, saj je Švica po odpovedi Kazahstana ostala edini kandidat. Za leti 2024 in 2025 sta bili tekmovanji že oddani, čez dve leti bo gostitelj Češka s Prago in Ostravo, čez tri pa skupaj Švedska in Danska s Stockholmom in Herningom.

