Zmagovalci 85. svetovnega prvenstva v hokeju so gostitelji Finci. V ponovitvi zadnjih dneh final so po podaljšku s 4:3 premagali Kanado in ji vrnili za lanski poraz. Kapetan prvakov Valtteri Filppula je postal 30. hokejist v Triple Gold Club (Stanleyjev pokal, svetovni prvak, olimpijski prvak). To je za Fince četrti naslov prvakov. Čehi so v boju za bron z 8:4 premagali Američane. Ti so po prvi tretjini vodili s 3:1, pred tretjo pa 3:2, a Češka je v zadnjem delu povsem prevladala, dosegla šest golov in se po desetih letih razveselila odličja na SP. Prihodnje prvenstvo bosta skupaj gostili Finska in Latvija, Slovenci bodo igrali v Rigi, čaka pa jih zahtevna skupina: Kanada, ZDA, Slovaška, Švica, Latvija, Norveška, Kazahstan.

Za izbranci Jukke Jalonena je izjemna sezona. Potem ko so februarja na olimpijskih igrah v Pekingu prvič v zgodovini postali olimpijski prvaki, jih je 59-letni strokovnjak tokrat vodil še do četrtega naslova svetovnih prvakov. Razburljiv finale se je končal šele po podaljšku, zmagali so s 4:3.

V prvi tretjini smo spremljali taktično predstavo obeh reprezentanc, ki sta čakali na napake tekmeca in na odmor odšli z začetnih 0:0. Rezultat se je spremenil v četrti minuti nadaljevanja, ko je prvo finsko izključitev kaznoval Dylan Cozens in, premagal MVP-ja prvenstva Jussija Olkinuoro in postavil izid druge tretjine.

Kanadčani so si v prvih štirih minutah zadnjega dela prislužili tri izključitve, zadnja bo zagotovo še nekaj časa burila duhove, tako da so imeli Finci dva igralca več. To so izkoristili. Mikko Lehtonen je z desne strani nabil plošček v ogrado za golom, ta se je odbil do Mikaela Granlunda, ki je ugnal vratarja Chrisa Driedgerja. Ta se je ob akciji poškodoval, tako da ga je med vratnicama zamenjal Matt Tomkins, ki je sploh prvič vstopil v igro na tem SP.

Sakari Manninen je z zadetkom v 67. minuti odločil zmagovalca. Foto: Guliverimage Severnjaki so imeli še naprej igralca več, številčno prednost so izkoristili, znova je udaril Granlund in z odličnim strelom z vrha krogov Finsko popeljal v vodstvo. V 55. minuti je na 3:1 zvišal Joel Armia in finski navijači so že začeli proslavljati naslov, a prezgodaj.

Kanadčani so, podobno kot v četrtfinalu proti Švedom, v izdihljajih izsilili podaljšek. Tudi o sodniški odločitvi ob znižanju Zacha Whiteclouda na 3:2 v 58. minuti se bo še dolgo govorilo. Sprva so zadetek sodniki po "challengu" finske klopi razveljavili zaradi premaknjenega gola, a so se potem pritožili še Kanadčani, ker naj bi Finci sami premaknili vrata; sodniki so spremenili odločitev in zadetek Whiteclouda priznali. Kanada je nadaljevala s pritiskom s šestimi igralci v polju, Max Comtois je minuto in pol pred iztekom rednega dela izenačil na 3:3 in poskrbel za podaljšek tri na tri.

V peti minuti tega je Thomas Chabot naredil prekršek in moral na kazensko klop, s tem pa Fincem ponudil veliko priložnost v igri štiri na tri. Niso je izpustili iz rok, Sakari Manninen je v 67. minuti zatresel mrežo Kanade in odločil zmagovalca.

Filppula novi član trojnega zlatega kluba

Valtteri Filppula je 30. hokejist v Triple Gold Clubu. Foto: Guliverimage Finski kapetan Valtteri Filppula je postal član Triple Gold Cluba. V tem je 30 hokejistov in trener, ki jim je uspel velik podvig − osvojili so zlato olimpijsko odličje, naslov svetovnega prvaka in Stanleyjev pokal.

Filppula se je Stanleyja veselil leta 2008 z Detroit Red Wings, olimpijskega zlata in naslova svetovnega prvaka pa letos. S tem je postal 30. hokejist trojnega zlatega kluba. V tem je še en trener, in sicer Mike Babcock.

Čehi po preobratu odpihnili Američane

Kot prvi sta na led Nokia Arena v Tampereju zadrsali ekipi Češke in ZDA. Srečali sta se že v predtekmovanju, ko so z 1:0 zmagali prvi. Tudi tokrat so se veselili Čehi, a po precej drugačnem obračunu, kot je bil tisti iz skupinskega dela. Američani so bili v prvem delu boljši nasprotnik in po prvi tretjini vodili s 3:1. Jiri Smejkal je v 33. minuti znižal na 2:3, ZDA je v zadnji del vstopila s tesnim vodstvom. Nato pa popolna prevlada in goleada Čehov.

Čehi so v boju za bron z 8:4 premagali Američane, ki so zapravili prednost s 3:1. Čehi so preobrat pripravili v zadnji tretjini, v kateri so dosegli šest golov. Foto: Reuters

Novopečeni češki selektor Kari Jalonen, trenerske vajeti je prevzel marca, je po prvih 20 minutah zamenjal vratarja, namesto Karla Vejmelke je vstopil Marek Langhamer in se izkazal. David Pastrnak je že v prvi minuti izenačil, Roman Červenka dve minuti zatem zadel za prvo vodstvo, Pastrnak pa v 44. minuti vodstvo zvišal na 5:3. David Kampf je v 55. minuti z golom ob igralcu manj pokopal upe Američanov, ki so sicerše poskušali brez vratarja, a je Kampf dve minuti pred iztekom časa plošček poslal v prazen gol za 7:3. Američani so še znižali, Pastrnak pa je s hatr-trickom postavil končnih 8:4.

To je prvo odličje Čehov na svetovnih prvenstvih po letu 2012, šesta bronasta.

Prihodnje leto znova v Tampereju in Rigi

Prihodnje svetovno prvenstvo bosta po propadlem slovensko-madžarskem zanimanju za gostiteljstvo to gostili Finska in Latvija. Na njem bodo sodelovali tudi Slovenci,ki bodo igrali v Rigi.

Skupina A (Finska): Finska, Švedska, Češka, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija, Madžarska;

Skupina B (Latvija): Kanada, ZDA, Slovaška, Švica, Latvija, Norveška, Kazahstan, Slovenija.