AmCham Slovenija svari Goloba: To ni korak naprej

V Ameriški gospodarski zbornici AmCham Slovenija pozdravljajo odločitev vlade, da izvede celovito davčno reformo, ki bi začela veljati 2024, in verjamejo, da se bo oblikovala v konstruktivnem dialogu vseh udeležencev. Ob tem pa opozarjajo, da predlagana novela zakona o dohodnini ne predstavlja koraka naprej v smeri prizadevanj za ugodnejše poslovno okolje in večjo konkurenčnost.

Kot so danes sporočili iz AmCham Slovenije, podpirajo nekatere ukrepe iz predloga novele, kot je olajšava za mlade, a opozarjajo, da brez razvojno usmerjene davčne politike v Sloveniji, ki vključuje tudi razbremenitev plač tistih, ki prinašajo gospodarstvu najvišjo dodano vrednost, ne bomo dosegli preboja, obdržali visoko izobraženih ljudi ter zadržali in privabili podjetij, ki ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Opozarjajo na ponoven dvig davčne stopnje

Opozarjajo predvsem na posledice ponovnega dviga davčne stopnje v zadnjem, petem dohodninskem razredu z zdajšnjih 45 na 50 odstotkov. "Predlagamo, da se v petem razredu davčna stopnja obdrži na 45 odstotkih, hkrati pa predlagamo uvedbo socialno-razvojne kapice pri 2,5-kratniku povprečne plače – torej pri 4.600 evrov bruto," so navedli.

Predlagane spremembe, kot so nižanje splošne davčne olajšave, povečana davčna stopnja v najvišjem dohodninskem razredu ter povečana obdavčitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti, AmCham Slovenija skrbijo predvsem v časih, ko v Sloveniji občutno primanjkuje visoko kvalificirane delovne sile.

"Na zaposlene brez stanovanj vpliva stanovanjska politika"

Pri dohodkih iz kapitala v AmCham Slovenija predlagajo ohranitev veljavne rešitve, ki povečuje priložnost za krepitev delavskega lastništva v Sloveniji. Podpirajo tudi predlog Gospodarske zbornice Slovenije, da bi možnost prodaje lastnih deležev omejili na deset odstotkov, kolikor lahko znaša odstotek lastnih delnic pri delniških družbah. Kar bi presegalo navedeni prag, pa bi se obdavčilo kot dividenda.

V zbornici tudi opozarjajo, da na obstoječe zaposlene brez stanovanj in na prihod talentov in potrebnih kadrov v Slovenijo vpliva tudi stanovanjska politika. Vrnitev stopnje dohodnine na 25 odstotkov pri dohodkih iz oddajanja premoženja po mnenju AmCham Slovenija pomeni, da bo breme večje obdavčitve padlo na najemojemalce, kar bi pomenilo višje najemnine, stanovanja pa bi bila zato težje dostopna. Prav tako obstaja nevarnost povečanja t. i. sive ekonomije. Predlagajo, da se davčna stopnja obdrži na 15 odstotkov.

Vlado prosijo, da ponovno razmisli o predlogu

V AmCham Slovenija jih tudi skrbi, kot so zapisali, da bo predlagana novela zarezala v srednji razred. Zato vlado prosijo, da o predlogu ponovno premisli in vzpostavi razvojno naravnano gospodarsko politiko, katere pomemben del je tudi razvojno naravnano davčno okolje. "Prav tako pa opozarjamo na pomen stabilnosti in predvidljivosti davčnega okolja, torej celovitosti davčne reforme, ki bi davčnim zavezancem omogočila, da lahko bolje predvidijo svoje obveznosti na daljše časovno obdobje in ne na nenehne spremembe," so še navedli.

Predlog novele zakona o dohodnini je sicer skupaj s predlaganimi zakoni o trošarinah, davčnem postopku in finančni upravi v javni obravnavi do petka. Pomisleke do predlaganih sprememb, predvsem glede dohodnine, so že izrazili v delodajalskih organizacijah in predlagali umik zakonskega predloga iz javne obravnave. Prav tako je nekaj pripomb podala tudi sindikalna stran.