McDonald's pri nas že drugič v enem mesecu zvišal cene

V slovenski podružnici največje verige restavracij s hitro prehrano na svetu McDonald's so že drugič v enem mesecu podražili menije in krompirček, poroča portal N1. Krive so razmere na trgu, so pojasnili, zaradi katerih dobavitelji ne morejo več zagotavljati surovin po enaki ceni.

Cene menijev in krompirčka so od srede dražje za 20 centov. "Gre zgolj za manjšo korekcijo, s tem še zmeraj ostajamo cenovno dostopni in ponujamo najboljše cene v naši regiji," so v slovenski podružnici največje verige restavracij s hitro prehrano na svetu pojasnili za N1.

Dražji energenti in suša v Evropi so na primer dobavitelja krompirčka prisilili v kar 50-odstotni dvig cene, govedina in piščančje meso sta se podražila za od 30 do 40 odstotkov. Zaradi vzdržnosti poslovanja so, kot so še pojasnili, tako tudi oni prisiljeni prilagoditi cene svojih jedi.

Že drugi dvig cen v enem mesecu

Zadnja podražitev menija in krompirčka pa ni prva letošnja podražitev v McDonald’su. Že 14. julija so opravili "mini korekcijo" cen nekaterih izdelkov in ponudbe, in sicer so cene dvignili za deset centov. Takrat so podražili nekatere burgerje in druge izdelke, ne pa tudi menijev, še poroča N1.

Za priljubljeni Big Mac meni je treba po novem odšteti šest evrov (veliki) oziroma 5,50 evra (srednji), za McChicken meni 5,80 evra (veliki) oziroma 5,30 (srednji), za McCountry meni pa 6,40 (veliki) oziroma 5,90 evra (srednji). Porcija malega krompirčka zdaj stane 1,50, porcija srednjega 1,90, porcija velikega 2,20 evra.