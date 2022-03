V streljanju v McDonaldsu dva mrtva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na severu Nizozemske je moški v restavraciji s hitro hrano McDonald's drevi ustrelil in ubil dve osebi. Za zdaj policija ni aretirala še nikogar, prav tako ni znan motiv streljanja v kraju Zwolle, poročajo nizozemski mediji.

S policije so sporočili, da so bili o incidentu obveščeni okoli 18. ure. Sprva so poročali o eni smrtni žrtvi, a je ranam kasneje podlegla še ena oseba. Identitete žrtev niso razkrili.

Preiskava trenutno še poteka, zato ne morejo podati podrobnosti, je sporočil tiskovni predstavnik lokalne policije.

V času streljanja so bile v restavraciji družine. Eden od očividcev je za časnik Het Parool povedal, da je domnevni strelec naročil hrano in se usedel za mizo, kjer sta bila dva moška, nato pa začel streljati nanju.