Tragedija med obiskom: ustrelil tri hčerke in sodil še sebi #video #foto

Iz Kalifornije poročajo o tragičnem dogodku, v katerem je moški ustrelil svoje tri hčerke, stare devet, deset in 13 let, nato pa si življenje vzel še sam.

Moški je vstopil v cerkev, kjer so bili njegovi trije otroci, in jih ustrelil. Preden si je vzel življenje, je ustrelil še četrto osebo, ki je otroke spremljala med nadzorovanim obiskom očeta z otroki zaradi odločbe o prepovedi približevanja, so navedli pri policiji. Njihove mame v času incidenta v cerkvi ni bilo.

CONFIRMED BY @sacsheriff

-Suspect took own life

-Shooting in the main sacntuary/office

-call at 5:07p tonight, worker heard shot, left called 911.

-Father shot and killed 3 children under the age of 15

-5th person also deceased, no relation known. 5 dead total https://t.co/2pV4AJHl1R