Tihotapec ljudi pri begu streljal na avstrijske vojake

Na območju Eberaua na Gradiščanskem ob meji z Madžarsko je danes tihotapec ljudi streljal na avstrijske vojake. Pri tem ni bil nihče poškodovan, domnevnemu tihotapcu pa je uspelo pobegniti, so sporočili z avstrijskega obrambnega ministrstva. Policija je pri tem prijela drugega domnevnega tihotapca ljudi.

Heute Morgen durchbrach ein Kastenwagen eine Kontrolle am Grenzübergang Eberau im Bezirk Güssing.https://t.co/CVH9CKanSv — Die Tagesstimme (@DieTagesstimme) January 17, 2022

Po navedbah policije so prijeli Moldavca, ki ga sumijo tihotapljenja ljudi. Nihče od 12 beguncev, ki so jih pri tem ujeli, ni bil poškodovan, vsi pa so zaprosili za azil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Z obrambnega ministrstva so sporočili, da je dostavno vozilo na območju Eberaua danes prebilo kontrolo na mejnem prehodu. Tiskovni predstavnik policije Helmut Marban je za APA potrdil incident in pojasnil, da so vozilo z madžarskimi registrskimi tablicami ustavili na polju.

Strelec še vedno na begu

Iz vozila so skočili prebežniki in eden od tihotapcev, ki je stekel v smeri Madžarske in pri tem streljal na vojake. Ti v incidentu niso bili poškodovani. Moški je še na begu, policija pa je v zvezi z njim uvedla preiskavo, je še povedal Marban.

Predstavnik policije za zdaj ni posredoval podatkov o narodnosti ujetih prebežnikov. Prijeti domnevni tihotapec izvira iz Moldavije, o pobeglem tihotapcu pa informacij za zdaj ni.