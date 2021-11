V streljanju na srednji šoli trije mrtvi, pridržali petnajstletnika

BREAKING: Suspect in custody after shooting wounds multiple victims at Michigan's Oxford High https://t.co/GHBU6LxqEL via @detroitnews — Steve Murphy (@stevemurphy_dn) November 30, 2021

Po streljanju so pridržali 15-letnega dijaka drugega letnika in mu zasegli pištolo, so po poročanju AFP sporočili iz urada šerifa okrožja Oakland, navaja STA.

Po poročanju spletne strani Fox News, gre za šolo z okoli 1800 dijaki.

Po streljanju je bilo zunaj šole več reševalnih vozil in na desetine policistov. Na parkirišču šole je pristal tudi medicinski helikopter. Policija za zdaj verjame, da je 15-letnik deloval sam.