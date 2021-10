Novo streljanje na šoli v ZDA #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strelskem napadu na srednji šoli v teksaškem Arlingtonu so bile danes ranjene štiri osebe. Namestnik načelnika mestne policije Kevin Kolbye je dejal, da iščejo 18-letnega dijaka srednje šole Timberview Timothyja Georgea Simpkinsa, ki je v šolo prišel s pištolo in je streljal v učilnici.

Simpkins je po streljanju pobegnil. Kolbye je dejal, da ni šlo za naključno nasilno dejanje. Dijak naj bi se najprej zapletel v pretep, nato je posegel po pištoli. Po napadu so tri osebe prepeljali v bolnišnico, dve od njih sta utrpeli strelne rane. Ranjena je bila tudi nosečnica, ki so jo oskrbeli na kraju samem.

Šolo po streljanju zaprli

Šolo, ki ima približno 1.900 dijakov, so po streljanju zaprli. Policija je vzpostavila varno območje, iz katerega so dijake predajali staršem.

Zaradi pandemije covid-19 je bilo v ZDA lani nekaj manj podobnih strelskih napadov na šolah, ker so bile večinoma zaprte in je pouk potekal na daljavo.

Najhuje leta 2018 na Floridi

V ZDA je bilo leta 2018 petindvajset strelskih napadov v šolah, leta 2019 triindvajset. Najbolj smrtonosen napad se je zgodil leta 2018 na srednji šoli Parkland na Floridi, v katerem je umrlo 17 oseb.

Nasilju s strelnim orožjem je bilo v ZDA od leta 1999, ko sta dijaka na srednji šoli Columbine v Koloradu ubila 13 oseb, izpostavljenih več kot 248 tisoč šolarjev. V to so všteti tudi tisti, ki so jih morali zaradi streljanja evakuirati.