Dobra napoved glede razvoja epidemije pri nas

Institut Jožef Stefan (IJS) v današnji napovedi razvoja epidemije covida-19 v Sloveniji navaja, da ta "predvidoma počasi upada". Glede na to, da šele prihajamo v sezono okužb dihal in da število cepljenih proti covidu-19 narašča počasi, bi lahko epidemija začela spet naraščati, obenem opozarjajo na IJS.

Z doslednim izvajanjem pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) bomo po oceni IJS družbo lahko ohranjali odprto, "ob zadostni precepljenosti pa bomo lahko normalno zaživeli".

Ocenjeno reprodukcijsko število širjenja epidemije je 0,97, še navaja IJS. Po kriterijih Evropskega centra za nalezljive bolezni pa se Slovenija sicer uvršča v temno rdečo fazo epidemije.

V torek so v Sloveniji opravili 6174 PCR-testov in z njimi potrdili 1208 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je znašal 19,56 odstotka. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 11.985 aktivnih primerov okužbe, kar je 20 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 844, kar je 18 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 566 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je en več v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.