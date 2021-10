Preiskave na sedežu ÖVP in v Kurzovem uradu

V Avstriji so danes potekale preiskave na sedežu Ljudske stranke (ÖVP) in tudi v uradu kanclerja Sebastiana Kurza. Preiskovalce naj bi zanimali podatki in dokumenti, povezani z nekaterimi tesnimi sodelavci avstrijskega kanclerja. Kurz je danes očitke zavrnil.

Da je bil tarča preiskave sedež stranke, je v sporočilu potrdila namestnica generalnega sekretarja ÖVP Gabriela Schwarz, ni pa navedla, kaj naj bi preiskovalci iskali niti razloga za njihov obisk. Je pa bila kritična do tega, da naj bi novinarji preiskave napovedovali že pred tedni, in do "izmišljenih obtožb na osnovi dogodkov izpred petih let".

Preiskave so potekale tudi v uradu kanclerja Sebastiana Kurza, kjer je bila njihova tarča več kanclerjevih sodelavcev. Preiskali so tudi prostore domnevno vpletene medijske hiše Österreich. Po poročanju preiskovalnega portala Zackzack je v ozadju preiskav sum korupcije v povezavi z objavo do vlade in ÖVP prijaznih reklam in anket v medijih z davkoplačevalskim denarjem od leta 2016, Kurz pa naj bi bil osumljen kot sostorilec. Na ta način naj bi se glede na ugotovitve tožilstva iz proračuna izteklo milijon evrov.

Vsi vpleteni očitke zavračajo

Kurz je danes zavrnil očitke tožilstva. "Prepričan sem, da se bodo tudi ti očitki kmalu izkazali za napačne," je povedal za avstrijsko televizijo ORF. Preiskovalcem je očital, da so iz konteksta vzeli tekstovna sporočila in jih napačno prikazali.

Očitke zavračata tudi ÖVP in medijska hiša.

Kurz je od januarja 2020 na čelu vlade, ki jo je oblikoval skupaj z Zelenimi. Gre za njegov drugi mandat, potem ko je zaradi afere Ibiza razpadla koalicija s svobodnjaki (FPÖ).

Odkar je bil takrat nekdanji vodja FPÖ Heinz-Christian Strache ujet pri nagovarjanju h korupciji, je avstrijsko politiko pretreslo še več preiskav domnevne korupcije.

Avstrijski finančni minister Gernot Blümel je denimo tarča preiskave zaradi sumljivega financiranja stranke s strani igralniške skupine Novomatic. Zaradi suma, da je lani lažno pričal pred parlamentarno preiskovalno komisijo, je tarča preiskave tudi Kurz.

Opozicija je danes zahtevala izredno zasedanje parlamenta, saj mora Kurz pojasniti razmere, je dejala vodja socialdemokratov SPÖ Pamela Rendi Wagner.