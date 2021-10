V živo: spremljajte novinarsko konferenco Janeza Janše, Ursule von der Leyen in Charlesa Michela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siol.net lahko 13.30 v živo spremljate novinarsko konferenco iz vrha EU - Zahodni Balkan, ki poteka na Brdu pri Kranju. Na njej sodelujejo slovenski premier Janez Janša, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

"Države Zahodnega Balkana so že naredile velik korak naprej"

Von der Leynova je ob prihodu poudarila, da so države Zahodnega Balkana že vložile veliko truda in na področju reform storile velik korak naprej, veliko dela pa jih še čaka: "Danes želimo poslati jasno sporočilo, da Zahodni Balkan spada v Evropsko unijo. Smo velika evropska družina, delimo si skupno zgodovino, vrednote in skupno usodo."

V spodnji galeriji poglejte, kdo vse se udeležuje vrha na Brdu.

Avstrijski premier Sebastian Kurz je ob tem izpostavil, da mora EU državam Zahodnega Balkana ponuditi resno perspektivo, sicer bodo to izkoristile Kitajska, Rusija in Turčija.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je prav tako izpostavil, da bodo potrdili evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, a obenem opozoril, da morajo v regiji nadaljevati reforme. Tudi on je, tako kot pred tem že Von der Leynova, izpostavil vladavino prava in svobodo medijev.

"Radi bi dosegli napredek na poti k širitvi. Vsi se zavedamo naših skupnih prioritet, skupnega dogovora in digitalnega razvoja. Kot Evropejci se moramo skupaj odločiti kakšna bo naša prihodnost in kakšen bo skupni napredek," je na novinarski konferenci povedal Predsednik Evropskega sveta Charles Michel.