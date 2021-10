Voditelji EU in Balkana dva dni v Sloveniji #video

Danes in v sredo Slovenija gosti vrh EU-Zahodni Balkan. Na osrednjem dogodku slovenskega predsedovanja Svetu EU se bo zbralo 35 evropskih voditeljev in kolegov iz regije Zahodni Balkan. Vlada je sinoči v luči napovedi novega množičnega protesta policiji naložila, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju. Da bo policija lahko varovanim osebam zagotovila čim bolj nemoten prehod, bodo na nekaterih relacijah občasne zapore prometa.

Vrh EU-Zahodni Balkan je osrednji dogodek polletnega slovenskega predsedovanja Svetu EU. Širitev unije na Zahodni Balkan je namreč eno od štirih ključnih prednostnih področij predsedovanja. Vrh bo gostil predsednik vlade Janez Janša.

Vrhu bo predsedoval predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen zastopal EU. Srečanja se bo udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Vrh se sicer začne v sredo, danes pa se bodo pred vrhom voditelji držav ali vlad držav članic EU sestali na neformalni delovni večerji v okviru dnevnega reda voditeljev.

Predsednik vlade je že včeraj pozdravil prihode nekaterih evropskih voditeljev, med njimi madžarskega premierja Viktorja Orbana, predsednika latvijske vlade Kristjanisa Karinša ter predsednika Litve Gitanasa Nauseda.

Napovedan je tudi sprejem nemške kanclerke Angele Merkel, ki jo bo sprejel predsednik republike Borut Pahor in jo ob tem odlikoval z redom za izredne zasluge, najvišjim odlikovanjem Republike Slovenije.

Dogodek je označen za veliko varnostno tveganje

Za Slovenijo kot državo gostiteljico dogodek pomeni veliko varnostno tveganje in je deležen velikega medijskega zanimanja. Do zdaj so prejeli skoraj 500 medijskih akreditacij.

"Pričakujemo okoli 350 udeležencev vrha. Če pa upoštevamo, da nekatere delegacije prihajajo še z večjim številom ljudi, ki ne bodo prišli na Brdo, se po mojem mnenju številka povzpne na okoli 450 udeležencev," je povedal vodja sekretariata za organizacijsko izvedbo Gregor Štajer.

Vrh EU-Zahodni Balkan bo po številu delegacij in udeležencev bistveno večji od vseh dogodkov doslej.

Napovedan protest nasprotnikov pogojev PCT že danes

Ob organizaciji takega dogodka se pojavljajo tudi velika varnostna tveganja. Po napovedi organizatorja neprijavljenih protestov Zorana Stevanovića in njegove stranke Resni.ca se pripravljajo, da bodo zasedli ulice in ceste. Protesti naj bi se tako iz srede prestavili na danes, ko bodo prav zaradi vrha protestniki zahtevali odpravo pogojev PCT in odstop vlade. To jim je s sklepom včeraj deloma preprečila vlada.

Stevanović v pismu, ki ga je naslovil na slovensko vlado, namiguje, da bi se lahko protestniki med trajanjem vrha usmerili tudi proti Brdu pri Kranju. Prepričan je namreč, da vlada nosi "vso odgovornost za dogajanje na ulicah, trgih in protokolarnih lokacijah".

Stevanović sicer na družbenih omrežjih poziva k udeležbi na današnjem protestu. Kot pravi, želi izkoristiti pozornost mednarodne javnosti, ko bodo vse oči EU uprte v Slovenijo.

Spomnimo, da so se zadnji protesti sprevrgli v blokado cest, policija pa je za njihovo zaustavitev uporabila vodni top in solzivec.