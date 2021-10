Zoran Stevanović grozi vladi: Ne pozabite, kaj je v torek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizator sredinih protestov proti pogoju PCT Zoran Stevanović je na slovensko vlado naslovil pismo, v katerem jo poziva k takojšnji ukinitvi pogoja PCT in odstopu. Zahtevo je podkrepil z namigom o morebitni blokadi slovenskih cest prihodnji teden, ko bo na Brdu pri Kranju potekal vrh EU-Zahodni Balkan.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Gibanje Resni.ca in njegov pobudnik Zoran Stevanović svoje sledilce pozivata k udeležbi na shodu, ki ga tokrat napovedujejo za torek in ne za sredo.

Razlog spremembe urnika so posredno razkrili v pismu vladi in objavah na Facebooku: protestnike želijo spodbuditi k blokadi cest v času, ko bodo na Brdo pri Kranju na protokolarni dogodek Vrh EU-Zahodni Balkan prihajali vodje delegacij držav EU in Zahodnega Balkana ter nekateri drugi vplivni evropski funkcionarji, med drugim tudi predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki bo predsedoval vrhu.

Na fotografiji Merklova in Pahor med srečanjem v Berlinu leta 2013. Foto: Reuters

Predsednik republike Borut Pahor bo v torek na Brdu pri Kranju sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel. Kot so danes še sporočili iz predsednikovega urada, bo Pahor visoko gostjo ob tem odlikoval z redom za izredne zasluge, najvišjim odlikovanjem Republike Slovenije.



Merklova, ki po 16 letih vodenja nemške vlade zaključuje mandat, bo odlikovanje prejela za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo ter za verodostojno evropsko voditeljstvo.

Vrh EU-Zahodni Balkan se sicer začne v sredo, že v torek zvečer pa bodo na Brdu pri Kranju gostili neformalno večerjo za vodje delegacij.

Stevanović v pismu vladi namiguje, da bi se lahko protestniki med trajanjem vrha EU-Zahodni Balkan usmerili tudi proti Brdu pri Kranju. Zapisal je namreč, da vlada nosi "vso odgovornost za dogajanje na ulicah, trgih in protokolarnih lokacijah".

Kaloh: v drugih državah EU takšne grožnje ne bi ostale nesankcionirane

Dejan Kaloh iz poslanske skupine SDS je v odzivu na pismo, ki ga je Zoran Stevanović poslal vladi, na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Stevanović bi s svojimi grožnjami z blokado države in napadom na protokolarne dogodke v naslednjem tednu (Vrh EU – Zahodni Balkan, bil v VSAKI drugi članici EU sprocesiran v SEKUNDI. Dobesedno."

Priporočam v branje predvsem Šketi in Florjančiču. Stevanović bi s svojimi grožnjami z blokado države in napadom na protokolarne dogodke v naslednjem tednu (Vrh EU – Zahodni Balkan, bil v VSAKI drugi članici EU sprocesiran v SEKUNDI. Dobesedno. #Alarmhttps://t.co/wMtofwnlHj — Dejan Kaloh (@DKaloh) October 3, 2021

Objavi na Twitterju je poslanec pripel zapis Vinka Gorenaka, nekdanjega ministra za notranje zadeve, ki je izrazil mnenje, da so napovedi Zorana Stevanovića nevarne, saj imajo tudi mednarodno komponento.

Preberite tudi: